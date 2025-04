Fundación PTI-PY lidera el fondeo de Itaipú que burla todos los controles

Construcciones varias en el marco de convenios con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), compra de equipos de espionaje para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), patrulleras para la Policía Nacional y equipos informáticos para la Contraloría General de la República (CGR) son algunos de los concursos de ofertas publicados en el portal de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay (PTI-PY), actualmente a cargo de Carlos Mercado, y en los cuales están adjuntos los presupuestos a ser destinados.

El proveedor de los fondos es Itaipú, cuyo director paraguayo es Justo Zacarías Irún.

El acuerdo de PTI-PY con la binacional, en el cual el principal beneficiado es el MOPC, lidera los desembolso, con G. 499.275 millones (unos 62 millones de dólares). El monto es para la elaboración del Diseño Final de Ingeniería, Catastro, Avalúo y Liberación de Franja de Dominio, Estudio de Impacto Ambiental y Social, y Ejecución de Obras para el “Mejoramiento y Duplicación de la Ruta D025 en el tramo empalme Acceso Norte a la ciudad de Asunción y Aeropuerto Silvio Pettirossi”; “Pavimentación de la Ruta Departamental D007, tramo Mcal. López - Santa Ana - Cruce Margarita”, y “Duplicación de la Ruta Departamental D025 tramo Avenida General Aquino - Avenida Sudamericana (Tape Tuja)”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo cierto es que tanto en el portal de la cartera de Obras Públicas como en el de PTI-PY no hay rastros del convenio firmado. Tampoco hay registros del acuerdo entre Itaipú y PTI, por lo que es todo un misterio el desembolso real para esas obras por parte de la binacional y el porcentaje que recibirá la fundación PTI-PY por la intermediación.

PTI: sin registro de presupuesto estimado

En segundo lugar del uso de fondos está la adquisición, instalación, montaje y puesta en marcha de equipamientos tecnológicos especializados (espionaje).

Lea más: Pese a críticas, PTI abrirá sobres de ofertas para millonaria compra de equipos de espionaje

Para este concurso no hay registros de un presupuesto estimado. No obstante, –según los cálculos realizados por el diputado colorado Mauricio Espínola– rondaría G. 95.928 millones (US$ 12 millones).

Otra compra que se realizó a través de PTI-PY es de 390 patrulleras para el Ministerio del Interior (MI).

Sin embargo, no hay publicación oficial de la adjudicación que se hizo a la empresa Toyotoshi SA, representada por Blanca Rivarola y Marcelo Toyotoshi, por G. 122.571 millones (US$ 15 millones).