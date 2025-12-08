Las 20 medidas para iniciar la reconstrucción de Asunción, según Soledad Núñez

Soledad Núñez, precandidata a la intendencia de Asunción, presentó 20 medidas urgentes para iniciar la reconstrucción de Asunción, en un evento político, realizado en el PC del Partido Patria Querida (PPQ), acompañada por representantes de once partidos y movimientos políticos que respaldan su precandidatura.

Durante su exposición, Núñez desarrolló sus cinco ejes que estructuran su propuesta política. Administración municipal, gestión, servicios, crecimiento y calidad de vida. Señaló que las medidas constituyen un punto de partida para ordenar dentro de la Municipalidad y encarar una etapa de cambios concretos.

La precandidata advirtió que la capital atraviesa problemas financieros. “Hay que terminar con el sangrado financiero”, afirmó, y remarcó la necesidad de modernizar la gestión municipal.

“Estamos en el siglo 21 y debemos incorporar tecnología”, dijo, al tiempo de poner el foco en la ciudadanía. “No podemos hacerle perder el tiempo en trámites que demoran meses”.

Núñez explicó que las propuestas fueron construidas a partir del diálogo con vecinos y recorridos por barrios, y que abren una etapa de trabajo colaborativo con técnicos, organizaciones y la ciudadanía.

Respaldo político amplio

El evento contó con el acompañamiento de Alternativa Asunción, el PLRA, el Partido Patria Querida, el Partido Democrático Progresista, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Encuentro Nacional, Vanguardia Participativa Liberal, el Partido de la A, el Frente Amplio, el Partido Hagamos y Paraguay Defiende y Actúa. Los representantes destacaron la importancia de avanzar hacia un proceso participativo que consolide una propuesta unificada para la ciudad.

Con esta presentación, Núñez instala una agenda inicial para Asunción, orientada a ordenar la casa, acelerar decisiones y mejorar la calidad de vida en la capital.