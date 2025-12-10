Cartismo postergaría tratamiento del pedido de interpelación al titular del Indert

En el orden del día de la Cámara de Senadores figura el pedido de interpelación del titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, quien enfrenta acusaciones por “regalar” tierras a precios irrisorios en la zona del Corredor Bioceánico, específicamente en Carmelo Peralta.

El titular de la bancada cartista, Natalicio Chase, informó que su bloque postergaría hoy por una semana más el tratamiento del pedido de interpelación. “Posiblemente, hoy va a haber postergación. Es lo que se habló en bancada”, señaló.

Chase mencionó que aún no existe una posición definida porque requieren de mayor información, aunque adelantó que podría darse eventualmente un rechazo.

“Por el momento no hay todavía una posición definida, se está analizando en bancada. Todavía faltan datos. Yo creo que se va a postergar, pero al final depende de lo que aclare este ministro. Seguramente va a ser rechazo”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Titular del Indert reconoce testaferros en adjudicaciones en zona de la Bioceánica

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aclaraciones sobre la decisión

El senador explicó que si hoy no se concreta un rechazo firme, significa que la bancada aún requiere aclarar algunos puntos.

Además, descartó que se trate de un blindaje a Ruiz Díaz, considerando que la próxima semana será la última sesión del Senado. “Blindarlo sería rechazar. Hoy tenemos la mayoría para hacerlo y hoy no se va a rechazar”, afirmó.

Lea más: Senado debe analizar hoy la interpelación al titular del INDERT

En conferencia de prensa, el presidente del Indert admitió ayer que las adjudicaciones de tierras fiscales en el Corredor Bioceánico podrían involucrar prestanombres o clanes familiares y anunció la suspensión de unas 10.000 hectáreas otorgadas tanto durante su gestión como la de la extitular Gail González.