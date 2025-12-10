Senado debe analizar hoy la interpelación al titular del INDERT

La oposición exige al gobierno de Santiago Peña la destitución del presidente del Indert por la entrega de estratégicos terrenos, a precios de “regalo”, en las cercanías del futuro puente del Corredor Bioceánico, en Carmelo Peralta, Alto Paraguay.

No se descarta que políticos, empresarios y jefes narco estén detrás, afirmaron algunos legisladores.

El pedido de interpelación presentado por senadores opositores será analizado en el punto N° 11. El titular del Indert ya había acudido al Senado a responder dudas, pero sus respuestas no convencieron a sus detractores.

Culpó a otros

En la víspera, Ruiz Díaz también llamó a conferencia de prensa y lanzó acusaciones contra su predecesora en un aparente intento de impedir su interpelación.

Entre las adjudicaciones duramente cuestionadas, firmadas en 2024 por Ruiz Díaz, figura el caso de 29 hectáreas, a solo G. 18 millones (1% del valor de mercado), para Adolfo Gabriel Francisco Ehereke Irrazábal.

Otro terreno fiscal de 60 hectáreas fue adjudicado por G. 35 millones (G. 585.000 la ha.), y la beneficiaria es Marlene Araceli Oviedo Rodríguez, una joven de 24 años.

Un tercer inmueble de 2,7 hectáreas fue adjudicado por G. 1.170.000 (G. 585.000/ha.). La beneficiaria es Alba Rodríguez Escobar, madre de Marlene Araceli Oviedo Rodríguez.

El cuarto caso se trata de un despojo de 2.000 hectáreas en Mariscal Estigarribia. Como beneficiaria aparece Claudia Eliana Vallejos Acosta, hija del empresario Isacio Vallejos, titular de una constructora que opera en el tramo 4 del Corredor Bioceánico.

No se descarta que Ruíz Díaz sea destituido y reemplazado por el Ejecutivo. El cambio podría darse ya que los opositores y disidentes tendrían los votos necesarios para recomendar su salida del cargo.