Titular del Indert reconoce testaferros en adjudicaciones en zona de la Bioceánica

“Ahora que saltaron estas denuncias se encuentra que estaban a nombre de varias personas que probablemente podrían ser prestanombres. Ahora por eso vamos a detener todas las adjudicaciones, incluyendo las cuatro (últimas)”, declaró finalmente ayer a través de ABC Cardinal el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz. Fue casi 30 días después de que nuestro diario dejara al descubierto una de las adjudicaciones de tierras fiscales en la zona del Corredor Bioceánico, en Carmelo Peralta (Alto Chaco), para personas que no serían sujetos de la reforma agraria.

“Acá está saltando que presumiblemente se tendría todo un clan familiar con adjudicación. Sospechamos incluso que esto podría darse con los propios funcionarios de la institución. Vamos a revisar todo ese proceso”, agregó Ruiz Díaz.

ABC dejó al desnudo cómo el actual presidente del Indert dejó sin espacios a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección Nacional de Aduanas (ahora parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios-DNIT) y otras instituciones públicas para beneficiar a los particulares, con precios irrisorios de G. 585.000 la hectárea.

Inicialmente, Ruiz Díaz buscó culpar de todo al gobierno anterior, respecto a los “regalos” de tierras. Sin embargo, nuestro diario evidenció con documentos cómo se dieron los casos. Incluso el actual titular del ente agrario certificó la ocupación y mejoras de una de las adjudicaciones en Carmelo Peralta a una mujer identificada como Alba Marlene Rodríguez Escobar, quien también estaba gestionando el arrendamiento de una propiedad fiscal en Paso de Patria (Dpto. de Ñeembucú), es decir, a unos 1.000 kilómetros de distancia entre una comunidad y otra.

Ruiz Díaz en todo momento evitó entrar en estos detalles contundentes sobre el escándalo de repartija de tierras que involucran su administración. No obstante, defendió la adjudicación de 60 hectáreas a favor de la hija de Alba Rodríguez, Marlene Oviedo Rodríguez, una joven de 24 años.

El tercer beneficiado con tierras públicas fue el empresario Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal.

Las tres adjudicaciones en las cercanías del futuro puente del Corredor Biocéanico se hicieron en la gestión de Ruiz Díaz.

Sin embargo, el presidente del Indert insistió que eran expedientes de 2020 y por ello la decisión inmediata fue suspender las adjudicaciones aparentemente irregulares de 10.000 hectáreas que alcanzan a la gestión de la extitular de la institución, Gail González.

Armaron apoyo de campesinos

Audios e imágenes a los que accedió ABC revelarían que el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, habría orquestado el apoyo de campesinos para la conferencia de prensa realizada ayer en la sede de la institución. “Aikoteê che por lo menos... eraha la campesino kuéra con pancartas... No a los G. 100 millones por hectárea... eikuaapavoíko nde... y quiero que por lo menos tres estén conmigo en la conferencia”, se escucha en un audio atribuido a Ruiz Díaz con el líder sin tierra Reinaldo Samudio, quien coincidentemente estuvo en la rueda de prensa.