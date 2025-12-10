Varela advierte riesgo de libertad de expresión con nuevo proyecto de protección a periodistas

El senador colorado Mario Varela se refirió al proyecto de ley “De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia”, cuya discusión fue postergada hoy en la Cámara de Senadores hasta marzo.

La decisión se tomó luego de que el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) solicitara más tiempo para analizar, socializar y corregir la iniciativa presentada por legisladores oficialistas.

Lea más: Senado posterga hasta marzo proyecto cartista de “protección a periodistas”

Varela señaló que el nuevo texto aún no fue debidamente socializado ni sometido a audiencias públicas, por lo que consideró prudente acceder al pedido del gremio de la prensa.

“No protege, pone bajo tutela”

El legislador manifestó que, a título personal, el proyecto contiene varios puntos negativos. Según explicó, lejos de garantizar una protección efectiva, la propuesta podría dejar a periodistas y trabajadores de prensa bajo el tutelaje del Ministerio del Interior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los principales cuestionamientos del senador apunta a la creación de una dirección especial que dependería directamente de esa cartera de Estado. “Es un proyecto que adolece del espíritu de autonomía que debe tener un órgano encargado de velar por la libertad de expresión”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Conflicto de intereses y control político

Varela advirtió sobre un potencial conflicto de intereses. Planteó qué ocurriría si un trabajo periodístico de investigación denunciara irregularidades o abusos cometidos por autoridades del propio Ministerio del Interior.

Lea más: SPP pide al cartismo “dejar de lado las excusas” y priorizar ley de protección

“¿Cómo se garantiza la protección cuando el órgano de control depende justamente de la institución que podría ser objeto de la denuncia?”, cuestionó el senador.

El senador recordó que la prensa cumple históricamente el rol de contrapoder frente a los abusos del poder político y de los poderes fácticos, como el crimen organizado, el narcotráfico y las organizaciones criminales.

“La libertad de expresión es la herramienta con la que se lucha contra el abuso de poder”, sostuvo. En ese sentido, remarcó su desacuerdo con una iniciativa que, a su criterio, podría limitar o condicionar ese rol.

Varela subrayó que Paraguay, luego de la condena por la muerte de Santiago Leguizamón, tiene la obligación de contar con una normativa que garantice la protección del ejercicio periodístico y que responsabilice al Estado de brindar esa protección.

No obstante, enfatizó que esto no puede hacerse mediante un esquema que implique control, amordazamiento o subordinación a una institución del Poder Ejecutivo.

“Es una contradicción absoluta”, concluyó. Sentenció que el proyecto deberá ser corregido y consensuado para que realmente responda a las necesidades del periodismo y fortalezca la democracia.