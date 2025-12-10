Ya hay predio para el primer Hospital veterinario público en Luque

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Luque, a transferir a título gratuito, a favor del Estado paraguayo – Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, dos fracciones de inmuebles, para asiento de un Centro de Asistencia Sanitaria de Animales”.

El predio será destinado para la construcción de un Centro de Asistencia Sanitaria de Animales (CASA), es decir, el primer hospital veterinario estatal que ya cuenta con autorización de la Junta Municipal de Luque.

Al respecto, el diputado Luis Federico Franco (PLRA), titular de la Comisión de Protección y Bienestar Animal, explicó que dicho hospital veterinario contribuirá a la atención médica integral de animales domésticos.

“Con la concreción de este proyecto se habla de una atención médica integral de animales domésticos, se promueve la tenencia responsable, y se posibilita la reducción del sufrimiento de los animales”, manifestó Franco.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ), por su parte, indicó que será una oportunidad para aquellas personas que no cuentan con los recursos para el pago de un hospital veterinario en el sector privado.

El centro de atención animal tendrá la capacidad de atender y recibir a 150 internados, y ofrecerá servicios gratuitos. Su instalación será en compañía, Maka’i de Luque.