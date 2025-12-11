Asunción: Junta convoca a sesión extra para tratar nuevo préstamo

La Junta Municipal de Asunción oficializó la convocatoria a una sesión extraordinaria para este jueves 11 de diciembre, a las 11:00, donde se prevé el análisis de la situación financiera de la comuna y el estudio de un nuevo endeudamiento solicitado por el intendente Luis Bello.

De acuerdo con el orden del día, el punto tres contempla el tratamiento del “Informe Técnico con relación a las ofertas recibidas de instituciones financieras para la operación de financiamiento temporal de caja”, documento que servirá de base para el eventual debate sobre la autorización de un préstamo de US$ 26 millones. El objetivo de este crédito sería cubrir el pago de aguinaldos y hacer frente a deudas heredadas de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Lea más: Asunción: Declararon so’o penúltima sesión de la Junta para ir a negociar préstamo

Municipalidad necesita G. 300.000 millones para operar con normalidad

El jefe de Gabinete, Máximo Medina, había explicado en noviembre pasado que la Municipalidad necesita aproximadamente G. 300.000 millones para operar con normalidad. Ese monto incluye compromisos salariales, obligaciones con la Caja Municipal y pagos a proveedores, además de otros compromisos que quedaron pendientes durante la gestión anterior.

Según Medina, los fondos solicitados permitirían sostener los gastos operativos esenciales y garantizar el cumplimiento de obligaciones impostergables antes de fin de año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy