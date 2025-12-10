Asunción: Declararon so’o penúltima sesión de la Junta para ir a negociar préstamo

Siete concejales colorados dejaron sin quorum la penúltima sesión ordinaria del año de la Junta Municipal de Asunción, este miércoles. El episodio se dio en medio de las negociaciones con el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), que pretende la aprobación de un préstamo de US$ 26 millones para pagar aguinaldos y deudas dejadas por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

La sesión, que empezó a las 9:36 de la mañana -pasados los 30 minutos de tolerancia que establece el reglamento-, con la presencia de 18 concejales, terminó 10 minutos después, con apenas 11 ediles en sala.

Lea más: Junta apura a Bello por préstamo para aguinaldos, pero duda de capacidad de pago

Los colorados, cartistas y disidentes, que llegaron sobre la hora, luego de asistir a una reunión de ambas bancadas, volvieron a retirarse sorpresivamente, para continuar las conversaciones.

El periodo de sesiones ordinarias de la Junta Municipal, según la Ley 3966/10, Orgánica Municipal, termina el 31 de diciembre, con un periodo de receso del 1 al 20 de enero. Los dos últimos miércoles del año, coinciden con la Noche Buena y el Año Nuevo, por lo que la última sesión ordinaria sería el miércoles 17 de diciembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Concejales “raboneros”

Al inicio de la sesión de este miércoles, estaban presentes en sala once concejales colorados, siete cartistas: Juan Carlos Ozorio, Gabriel Calonga, Javier Pintos, Mariano Cáceres, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib y Karina Acuña; y cuatro disidentes: Jesús Lara, Rosanna Rolón, Juan José Arnold y Daniel Ortiz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al cierre de la sesión, por falta de quorum, se habían retirado los cartistas Marcelo Centurión, Miguel Sosa, Nasser Esgaib y Karina Acuña (volvió después del cierre) y los disidentes Juan José Arnold, Jesús Lara y Daniel Ortiz.

Lea más: Asunción: Luis Bello aún no encuentra un banco que avale préstamo para aguinaldo

Entre los presentes en la sala, al cierre de la sesión, estaban: Álvaro Grau, Pablo Callizo y Paulina Serrano, de Patria Querida, y los liberales Augusto Wagner, Ramón Ortíz y Fiorella Forestieri. Los cartistas Juan Carlos Ozorio, Gabriel Calonga, Javier Pintos y Mariano Cáceres y la disidente Rosanna Rolón, se retiraron luego de finalizada la sesión.

Arturo Almirón(ANR-disidente), presidente de la Junta Municipal, estuvo ausente, al igual que Carlos González (ANR-disidente); César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), Humberto Blasco y Félix Ayala (PLRA) y Jazmín Galeano (PPQ).

Sin votos para el préstamo

El concejal Javier Pintos (ANR-cartista) dijo que hay conversaciones respecto de la aprobación del préstamo. Adelantó que, en principio, no lo acompañaría. De hecho, no participó de las reuniones de bancada que se dieron antes de la sesión.

El edil consideró que lo ideal sería que, tras su ingreso al plenario, el pedido de préstamo del intendente sea analizado en comisiones, pero no descartó que sus colegas soliciten su tratamiento sobre tablas en una sesión extraordinaria.

Lea más: US$ 26 millones: préstamo que pide Luis Bello para salarios sería ilegal, según exconcejales

El concejal señaló que su postura de cautela obedece a que aún desconocen los detalles de la propuesta y que podría acompañarla si encuentra “claridad" en su aplicación y "trazabilidad” en el destino del dinero, condiciones que describió como “excluyentes”.

Pintos agregó que, en caso de pretenderse su tratamiento “a carpeta cerrada”, no existiría “ni una posibilidad” de que se apruebe. Al ser consultado si esa es una postura de la bancada, señaló que aunque hablaba en nombre propio, la perspectiva es “casi unánime” entre sus colegas cartistas.

“Se acabó la nafta”, dijo Grau

Respecto de la sesión inconclusa, el concejal opositor Álvaro Grau (PPQ), ironizó al señalar que, aparentemente, “se quedó sin combustible”, como la situación financiera de la comuna.

Consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo convoque a una extraordinaria para aprobar el préstamo, dijo que “nada se puede descartar” en la comuna y recordó que, en diciembre de 2019, sesionaron “a las 10 de la noche“, y que fueron convocados en pleno canto de ”villancicos”

Lea más: Bello niega gestión para nuevo préstamo, aunque no lo descarta: “Nada está definido"

“Hasta ahora no vino nada, pero evidentemente eso quiere decir dos cosas, o (el intendente) no logra conseguir el crédito, o directamente no logra conseguir la mayoría”, dijo, aunque no descartó que las dos posibilidades se den en simultáneo.

El edil recordó que había solicitado informes sobre la actual deuda municipal, dato que considera fundamental para analizar un nuevo endeudamiento. “Una institución seria hace eso, saca los cálculos de a donde va a ir a parar la plata y por qué, además de cómo se va a devolver el préstamo, porque recordemos que el del año pasado todavía no se pagó todo”, remató.

La intención de préstamo

La intención de obtener un préstamo de US$ 26 millones, bajo la figura del “déficit temporal de caja” fue confirmada a fines de noviembre por Máximo Medina, jefe de Gabinete del intendente, Luis Bello. El funcionario había afirmado que el destino del dinero sería el pago de salarios, aguinaldos y deudas que dejó el exintendente Rodríguez.

Lea más: Asunción: Bello pedirá préstamo de US$ 26 millones para pagar aguinaldo

Pese a que, días después, Bello intentó negar las gestiones para el préstamo, a inicios de diciembre, Hugo Martínez, director de Administración y Finanzas de la comuna, confirmó que la administración continuaba en la búsqueda de una entidad bancaria que otorgue el aval a la operación.

Federico Franco Troche y Julio Ullón, exconcejales de Asunción, coincidieron en señalar la ilegalidad de la intención, atendiendo a que, por sus características, el préstamo no cumpliría con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Municipal para considerarse un “déficit temporal de caja”.