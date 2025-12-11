Política
11 de diciembre de 2025 - 01:00

Senadores aprueban leyes sobre radiólogos y obstetras

manifestación de radiólogos 10-12-2025
manifestación de radiólogos 10-12-2025Gentileza

La Cámara de Senadores aprobó ayer con modificaciones dos proyectos de ley que regulan el ejercicio de la radiología y del obstetra en Paraguay. Las iniciativas fueron remitidas a la Cámara de Diputados. Referentes de ambos gremios se manifestaron en las inmediaciones del Congreso y siguieron la sesión.

Por ABC Color

El proyecto “Del ejercicio profesional de la radiología” fue presentado por senadores de diversas bancadas en 2019. Tras las explicaciones por parte de la senadora Lilian Samaniego (ANR), su colega Esperanza Martínez (FG) pidió incluir numerosas modificaciones remitidas por el Ministerio de Salud Pública.

Igualmente, se dio media sanción a la ley del obstetra en Paraguay, también presentado por senadores oficialistas, opositores y disidentes en este periodo.

Lea más: Radiólogos, contra “ridículas” nuevas reglamentaciones de la agencia reguladora

La senadora Noelia Cabrera (liberocartista) explicó las actualizaciones de la carga horaria en la ley. Numerosos parlamentarios valoraron la labor de este gremio y la falta de recursos que enfrentan para realizar su trabajo.

Obstetras ayer en las inmediaciones del Senado.
Obstetras ayer en las inmediaciones del Senado.