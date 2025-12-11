Senadores aprueban leyes sobre radiólogos y obstetras

El proyecto “Del ejercicio profesional de la radiología” fue presentado por senadores de diversas bancadas en 2019. Tras las explicaciones por parte de la senadora Lilian Samaniego (ANR), su colega Esperanza Martínez (FG) pidió incluir numerosas modificaciones remitidas por el Ministerio de Salud Pública.

Igualmente, se dio media sanción a la ley del obstetra en Paraguay, también presentado por senadores oficialistas, opositores y disidentes en este periodo.

La senadora Noelia Cabrera (liberocartista) explicó las actualizaciones de la carga horaria en la ley. Numerosos parlamentarios valoraron la labor de este gremio y la falta de recursos que enfrentan para realizar su trabajo.