“La retórica sin resultados desgasta”, dice UIP a Santiago Peña

A pesar de reconocer un crecimiento industrial del 4,6% y cierta estabilidad, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) cerró el 2025 con un discurso cargado de advertencias hacia el Gobierno.

El presidente del gremio, Enrique Duarte, instó a abandonar los “discursos estériles” y exigió que las barreras estructurales que frenan el desarrollo sean corregidas lo antes posible.

“La retórica sin resultados desgasta, solo las acciones transformadas en hechos, conducen a formas superiores de organización social. Es inaceptable argüir, que las barreras estructurales, que sabotean y frenan el potencial del crecimiento económico y el desarrollo social, no puedan ser encaradas y corregidas”, mencionó.

También sostuvo que no se debe utilizar de “excusa” que se entrará en época electoral y apuntó que “inquieta que nubarrones de ingobernabilidad estén nublando el panorama político”.

Nepotismo y deudas

Según la UIP, situaciones como “las prácticas administrativas inspiradas en el nepotismo” también afectan negativamente al “tejido laboral” del país.

“Es urgente constituir un órgano regulador, que con criterios técnicos y de transparencia, analice y determine tarifas, promueva la inversión privada en generación, garantice una competencia armónica, y la disponibilidad de energía a corto, mediano y largo plazo”, agregó.

Entre otros puntos cuestionados, Duarte recordó los atrasos en el pago a los proveedores, ya con plazos vencidos y con cada vez más dudas dentro del gremio.

¡Nos asusta y enfáticamente rechazamos la intención de cualquier tipo de control de precios! Aunque no desconocemos el rol tuitivo de las instituciones públicas. Apostamos al modelo del estado regulador, desalentando cualquier medida que pretenda la servidumbre económica", detalló.

La seguridad jurídica

Entre otros puntos, el presidente de la UIP aseguró que “nos confunde y desalienta” estas situaciones dentro del país:

“El actuar del Ministerio Público, respecto de la propiedad privada y la lucha contra la informalidad y el contrabando”

“Que la seguridad alimentaria y sanitaria se vea comprometida por medidas cautelares que interfieren el trabajo técnico de la Dinavisa.”

• “Que la informalidad y la corrupción no reciban el debido castigo”

"Las desproporcionales sanciones de la Sedeco, que socavan las bases del Estado de derecho"

Finalmente, la UIP insta a “abandonar la retórica” para apuntar hacia medidas concretas, ya que aseguran querer trabajar al lado del Gobierno, el parlamento, el Poder Judicial y todos los sectores de la sociedad.

