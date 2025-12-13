Dilatan elecciones en la Caja Municipal de Jubilaciones

El 14 de octubre del 2024 debió realizarse las elecciones en la institución jubilatoria, pero el movimiento oficialista, integrado por el imputado Venancio Díaz Escobar, quien busca el rekutu junto con otros cuestionados candidatos, consiguió un amparo judicial para suspender las elecciones.

Alegó que no están dadas las condiciones en la Municipalidad de Asunción para que se hagan las votaciones en ese sitio. Luego, pese a que los otros dos candidatos se allanarán al pedido y buscarán desarrollar las elecciones en diciembre del 2024, el equipo oficialista volvió a presentar otras trabas judiciales para dilatar las elecciones y perpetuarse de manera irregular al frente a la caja, que adeuda desde julio sus haberes a los jubilados.

Uno de los candidatos a la presidencia del consejo de administración, Marcos Ortiz, lamentó que la justicia esté al servicio del dinero y que se esté comprando voluntades para evitar unas elecciones transparentes entre los jubilados municipales.

Caja de jubilados municipales: “Mucha injerencia política”, denuncian

Indicó además que existe mucha injerencia política que evita que se destraben las elecciones.

“Nos allanamos a todos los planteamientos del oficialismo, después ellos mismos cuestionan su propio padrón. Envían notas a la Justicia Electoral. (El titular del Congreso, el cartista) Basilio Bachi Núñez está metido en el tema. Hay mucha injerencia política que blinda a este consejo de administración que hace más de tres años está de manera irregular en frente de la institución”, dijo Ortíz.

Consultado al respecto, Arnaldo Cardozo, asesor jurídico de la Caja Municipal de Jubilaciones, dijo que la traba está en el TSJE.

“Hay una serie de acciones de los diferentes movimientos que se deben resolver. Es una de las cuestiones que debe resolver la Justicia Electoral”, dijo y agregó que el movimiento oficialista tiene intención de que se hagan las elecciones de manera transparente.

Pero Nery Velilla, director de Organizaciones Intermedias del TSJE, negó que existan trabas impuestas por la institución.

Agregó que el Tribunal Electoral de la Caja Municipal debe definir el calendario electoral para que ellos puedan brindar solo el asesoramiento. Dijo además que desconoce si existen prohibiciones en fueros penales o civiles, pero ya no es competencia del TSJE.