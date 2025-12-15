Ineram: Ante falta de comida, Gobierno dio una tonelada de locote, equipos “carneados” y presupuesto anémico

El Dr. Carlos Morínigo concurrió a la convocatoria de la comisión de Diputados, que justamente tomó conocimiento a través de él de la serie de carencias que sufren los pacientes y médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), hospital de referencia a nivel nacional en materia de cuadros respiratorios.

“Es un deterioro progresivo que veníamos sufriendo desde el inicio de año, con algunos cambios que se hicieron justamente ya por la falta de provisión de insumos, que eso se fue agudizando hasta llegar al peor escenario que ustedes vieron”, mencionó Morínigo, que si buen dijo que tuvieron algunas respuestas ante su reclamo, no se dio ninguna solución de fondo.

Si bien reconoció que en cuanto a la alimentación se repuso al menos la provisión -sin entrar a evaluar la calidad, que ya es otra cosa-, siguen jugando con la institución.

“A la partir de eso hubo cambios que beneficiaron a los pacientes. Si bien este es un proceso que tiene que seguir adelante”, lo importante es “que se dieron cuenta de que no van a poder hacer gastos superfluos, siendo que hay gente que está sufriendo y que la gente ya se despertó también y que denuncia a estas cosas”, añadió.

Ejemplificó el manoseo recurrente con el caso reciente donde autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social plantearon llevar una costosa torre de broncoscopía del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) a Ineram, pero resultó que no se pudo porque le habían esquilmado algunas piezas.

“He visto que iban a llevarnos un equipo del Incan al Ineram y y estaba aparentemente todo carneado. Estas son cosas que que no pueden pasar. Nosotros estamos requiriendo equipamiento y de repente tenemos estas situaciones”, reclamó tras la reunión.

Otra muestra palpable del olvido del que son víctimas en el nosocomio se evidencia en la cuestión presupuestaria, donde año a año son desangrados gradualmente.

“No vemos tampoco implantado o metido dentro del presupuesto la necesidad de nuestros equipamientos médicos. Entonces, quiere decir que no íbamos a tener nunca, porque ustedes saben que si no está impactado en el presupuesto de nuestros insumos médicos, no vamos a tener (los equipos) y tenemos que esperar otra vez la beneficencia de otras instituciones para nosotros poder cubrir nuestras necesidades", apuntó.

En tal sentido, también negó que ellos hayan solicitado quitar equipos al Incan u otro nosocomio, y ratificó una frase que repite recurrentemente en cuando a Salud Pública, que es que están en contra de “desvestir a un santo para vestir a otro”.

Ante toda esta situación también lamentó que “hoy en el Ineram deberíamos estar haciendo ya trasplante de pulmón y corazón y deberíamos hacer estudios respiratorios complejos y no lo hacemos porque no nos fortalecen".

Una tonelada de locotes

El diputado opositor Adrián “Billy” Vaesken por su parte comentó otros hechos que reportó el Dr. Carlos Morínigo, como que ante la falta de alimentos la solución habría sido darle más de una tonelada de locote.

“Lo que contó el doctor ya es el colmo, que se hayan comprado 1.500 kilos de locote para este mes de noviembre. ¿Cómo van a comprar 1.500 kilos de locote... le van a dar sopa de locote? Y todos nos quedamos así (sorprendidos). Y le dijimos que eso se iba a descomponer en un mes, y nos dijo que sí. Es un quilombo", reclamó el diputado opositor Adrián “Billy” Vaesken (PLRA,C).

También mencionaron que “pusieron a una secretaria de Jefa de Cocina”, haciendo referencia a la designación interina de la Lic. Diana María Valdez Cristaldo como encargada de la alimentación de los pacientes.

Pese a la restitución de los platos, cuando menos la apariencia deja mucho que desear, con pálidos guisos de fideo con un huevo duro, un desnutrido “locote relleno” o porciones de comida con carne vacuna para pacientes que por cuestiones médicas tienen prohibido su consumo.

Ante la situación persistente, Vaesken dijo como siguiente paso la posibilidad de plantear una solicitud de una auditoría por parte de la Contraloría al rubro 311 de alimentos para pacientes o la intervención de la Fiscalía.