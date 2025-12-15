Diputado apoya acabar con “eunucos políticos” pero alerta sobre posible rekutú presidencial “por la ventana”

El diputado colorado disidente Roberto González, expresidente de la Comisión de Asuntos Constitucional hasta el pasado periodo legislativo, coincidió con parte del proyecto de ley “que busca reglamentar el artículo 189 (de la senaduría vitalicia) de la Constitución Nacional", presentado hoy por el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

“Yo siempre sostuve que el cargo de senaduría vitalicia es un cargo honorífico, y como cargo honorífico que no tiene un beneficio económico, como tal no puede ser un perjuicio para un político", comenzó señalando González.

Consideró un contrasentido que un expresidente echado vía juicio político como Fernando Lugo (2008-2012) haya podido asumir como senador e incluso presidir la Cámara Alta, mientras que aquellos que culminan su periodo se ven vedados de seguir ejerciendo cargos públicos electivos.

A si criterio, por la jurisprudencia y los antecedentes de expresidente que se candidataron y fueron electos senadores como Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, ambos con la complicidad de Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los dos terminaron no pudiendo asumir sus bancas ya que el Senado les denegó el juramento.

Ante ello, González consideró que “el senador Vitalicio tiene y puede presentarse como senador activo, o si no, lo que el artículo constitucional de la senaduría vitalicio estaría convirtiendo (al expresidente) en político eunuco, castrando a un político, es una forma de castrarle”.

Peligro de rekutú por la vía de González Macchi

En algo que sí dijo no coincidir o que al menos debería de analizarse mejor es el artículo 10° “De la labor legislativa de los senadores vitalicios”, que supuestamente se planteó como una “barrera” para que no se de el rekutú presidencial, pero así como está redactado, sería una feroz trampa ya que no lo evitaría.

Cuestionada redacción permitiría rekutu Art. 10°.- De la labor legislativa de los senadores vitalicios.

El senador vitalicio, cuya renuncia haya sido aceptada por la Cámara de Senadores, y electo como senador titular, posteriormente, estará sometido a las disposiciones del reglamento de la cámara de Senadores y tendrá las mismas prerrogativas y obligaciones que sean inherentes al cargo de senador.

Los senadores vitalicios estarán excluidos del proceso de constitución e integración de autoridades de la Cámara de Senadores.

Nuestra Constitución prohíbe la reelección presidencial, sin embargo, en el caso de que un expresidente sea senador activo, podría llegar a la Presidencia por la misma vía que Luis Ángel González Macchi, quien siendo presidente del Congreso se puso la banda presidencial tras la acefalía del Ejecutivo, por renuncia de Raúl Cubas Grau, tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.

El proyecto de Bachi plantea un supuesto impedimento para que estos expresidentes queden en línea de sucesión, pero “con trampita”, ya que la redacción dice que “los senadores vitalicios estarán excluidos del proceso de constitución e integración de autoridades de la Cámara de Senadores".

La jugada ahí estaría en que los expresidente que sean electos senadores, ya habrán renunciado a su condición de senador vitalicio y por ende la prohibición no aplicará.

“Cuidado. Yo leí el artículo. Ahí habla de que el senador vitalicio no podrá formar parte de la Comisión Directiva. Vale decir que el senador vitalicio que dejó de ser vitalicio y es electo, proclamado y juramentado como activo puede formar parte (de la mesa directiva y entrar en la línea de sucesión). Ahí es que falta seguramente trabajar mejor en este proyecto”, alertó González.