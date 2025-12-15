Bachi presenta proyecto para que expresidentes “tengan una vida activa en la política”

El cartista Basilio “Bachi” Núñez, titular del Congreso Nacional, presentó el proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional, en donde se establece la senaduría vitalicia de los expresidentes de la República, electos democráticamente.

La iniciativa podría beneficiar a los expresidentes Horario Cartes y Nicanor Duartes Frutos, quienes ya se candidataron y fueron electos senadores, pero no llegaron a asumir su banca. También podría beneficiar a Mario Abdo Benítez.

En la argumentación del proyecto de ley, el senador Núñez, indica que la senaduría vitalicia es una “distinción y no una condena a la muerte política de los expresidentes”.

“La experiencia de un expresidente no se compra en una despensa de barrio o en la Universidad de Harvard. ¿Por qué no pueden llevar esa experiencia en el Senado? Si la gente los eligió democráticamente, tenemos experiencias en la región en donde expresidentes fueron electos", dijo Basilio Núñez en conferencia de prensa.

Consultado si la presentación es a pedido de Horacio Cartes, quien pretende tener “voz y voto” en el Senado para reagrupar la tropa como indicaron los opositores, dijo que es una “fantasía más de la oposición”.

“Yo hace 15 días no hablo con Horacio, la persona que menos me habla de esto es Horacio. No es pedido de Horacio Cartes, es una fantasía más de los opositores. Es una iniciativa mía a título personal. Cartes ya fue electo y proclamado y aquí una mayoría coyuntural le evitó jurar”, sentenció Bachi Núñez.

“Ya hay antecedentes”

El senador cartista indicó que no es el primero que pretende “ordenar la casa” para evitar que una mayoría coyuntural “haga jurar al primero que pasa frente al Congreso y no al electo democráticamente”.

“El primero fue Víctor Ríos, posteriormente Mario Abdo Benítez, proyectos que fueron al archivo y ahora yo traigo esta propuesta para presentar a los colegas después de un estudio minucioso. Para que no tengamos más objeciones con los presidentes que no fueran destituidos por juicio político. Porque en la época de Lugo se le hizo firmar al primero que pasó frente al Congreso”, dijo Bachi Núñez.

Agregó que su iniciativa busca “respetar lo que dice la Corte”, que mediante una resolución había indicado que no existía inhabilidades para los expresidentes.

“Respetemos lo que dijo la Corte. El Poder Judicial es custodio de la Constitución, y la Corte ya había dicho que inhabilidades deben estar expresamente en la Constitución o en la ley. Esta es una iniciativa para que los expresidentes tengan una vida activa en la política”, fustigó.

La presentación de este proyecto de ley se da días después de la reunión secreta de seis ministros de la Corte con Santiago Peña y Horacio Cartes, por lo cual despierta suspicacia en el sector opositor.