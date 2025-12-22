Peña debe hacer cambios en su gabinete, considera senador cartista

En conversación con medios de comunicación este lunes en el Congreso Nacional, el senador cartista Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado) opinó que ha llegado el momento de que el presidente Santiago Peña renueve su gabinete de ministros y reemplace con “jugadores de refresco” a los titulares de algunos ministerios.

“Yo soy del parecer de que es el momento en que los jugadores de refresco tienen que entrar a la cancha”, dijo el senador Ovelar. “Son dos años y algo, estamos a la mitad del mandato (del presidente Peña), hay sectores en los que hay demanda ciudadana”.

El legislador cartista no quiso especificar ministerios en los que, desde su perspectiva, hace falta un cambio de liderazgo, sino que se limitó a decir que “hay instituciones que evidentemente necesitan un giro de timón, un cambio absoluto de dirección”.

Aliado pide a Peña desechar "mochilas pesadas" de su gabinete y cambiar varios jugadores

Agregó que ya presentó sus “observaciones” sobre el tema al presidente Peña de manera privada.

“Necesitamos jugadores más aguerridos”

El senador Ovelar dijo que la exigencia ciudadana hacia el gobierno de Peña es “muy grande” porque “ofrecía un perfil ideal para una gran transformación” y añadió que “hubo resultados importantes” en la primera mitad de su gobierno, como la obtención de grados de inversión de grandes calificadoras internacionales como Moody’s y Standard & Poor’s, que calificó como un “logro histórico”.

Sin embargo, admitió que aún falta que esos logros macroeconómicos “aterricen” en la microeconomía y sean perceptibles para el ciudadano de a pie.

Leite cuestiona al gabinete de Peña: "Lo veo muy solo, sus ministros no le ayudan"

“Somos un país bien vendido a nivel externo, pero la microeconomía necesita sentirlo más y para eso necesitamos jugadores más aguerridos que entiendan mejor la problemática pueblerina en el terreno”, subrayó.

En líneas similares a Ovelar se manifestó recientemente el exsenador cartista y actual embajador de Paraguay en los Estados Unidos, Gustavo Leite, quien opinó que el gabinete de ministros no ayuda al presidente Peña en la medida necesaria para implementar mayores cambios.