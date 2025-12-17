Aliado pide a Peña desechar “mochilas pesadas” de su gabinete y cambiar varios jugadores

“Yo siempre soy un poco el más inquieto en decir que hay mochilas pesadas que el presidente de la República ni el Partido Colorado debería hacerse cargo. Entonces, hay cambios urgentes y necesarios“, comenzó diciendo Meza, que recordó que el propio Peña había puesto plazo de evaluación a sus ministros, el cual estaría culminando este año que se va.

El mismo comparó con un partido de fútbol, donde ya pasaron los primeros 45 minutos y donde se esperan cambios que refresquen un equipo, que a su criterio hace agua en varias áreas importantes, no solo por sospechas de corrupción, sino también por falta de gestión.

“Él mismo (Peña) habla de un segundo tiempo y nosotros los que acompañamos al Poder Ejecutivo y también tenemos un pensamiento crítico, creemos que el segundo tiempo no puede jugar con los mismos jugadores”, insistió Meza.

Sobre al caso del titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, con sospechas de corrupción en su gestión en base a un informe preliminar de la Contraloría , Meza dijo que si bien “evidentemente es una decisión del presidente de la República”, el titular de Petropar es un “jugador hoy está en una lista no precisamente de buena fe”.

No es el único, al menos a criterio de Meza, que hace tiempo ya tiene en la mira a otros miembros del gabinete, como ser el ministro de Agricultura, Carlos Giménez; el del Interior, B y el Comandante de la Policía, Carlos Benítez, pero también podría sumar más nombres.

“Nosotros (diputados) que representamos a las regiones: la cartera de Educación (Luis Ramírez), Salud (María Teresa Barán), Agricultura (Carlos Giménez), Obras Públicas (Claudia Centurión) son demasiado importantes. Necesitamos la presencia del Estado, del gobierno y se no nota en estas carteras que evidentemente hay algunas que no están funcionando", apuntó.

Dijo que entre esos hay “actores importantes del gobierno que muy poco favor le hace al presidente de la República en poder construir gestión”.

Se le acaba el cheque en blanco

El diputado Hugo Meza también recordó que en este “segundo tiempo” también se le va acortando a Peña el tiempo y las excusas para tener resultados, ya que el propio mandatario reconoce que a su gobierno le faltan cosas que cumplir.

“Él es el primer presidente de la transición democrática que recibió un respaldo más que nunca del Poder Legislativo. Así que no hay excusa para que este segundo tiempo, para que el 2026 tenga jugadores de recambio que puedan robustecer y oxigenar un gabinete que efectivamente le falta cambio y cambio urgente e importante", finalizó diciendo.