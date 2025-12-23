Paridad no es un privilegio, dice la concejal Fiorella

Fiorella Forestieri añadió que el sistema de paridad no representa un privilegio, sino una reivindicación histórica.

“Con la eliminación de la paridad se daña la democracia interna en el PLRA, eso fue un triste espectáculo. Si no hay mujeres, la respuesta no está en bajar la vara, sino en preguntarnos como partido qué estamos haciendo mal”, dijo.

La decisión tomada durante la convención extraordinaria del domingo en Coronel Oviedo.

“El PLRA tenía establecida una participación del 33% y decidieron darnos el mínimo de lo que exige la ley. No aceptaré nunca que nos quiten nuestras convicciones, derechos y nuestra dignidad política. La paridad nunca fue un privilegio, sino una reivindicación histórica de las mujeres que han abierto caminos ante estructuras incluso más machistas”, dijo la concejal capitalina.

Agregó que espera que la reducción de la paridad no genere otra crisis interna en el PLRA mediante judicializaciones.

Indicó que la decisión fue “bruta y burda”, tomada por quienes pretenden avanzar de manera prepotente en los cargos, pisoteando la democracia partidaria.