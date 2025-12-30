Peña afirma que sobres en Mburuvicha Róga fueron un “invento” de exempleada

En declaraciones hechas hoy a medios de comunicación, el presidente Santiago Peña negó las afirmaciones hechas hace meses por una exempleada doméstica de Mburuvicha Róga, quien denunció la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en efectivo en la residencia presidencial, entre otras presuntas irregularidades.

En declaraciones hechas desde septiembre de este año, Luz Maribel Candado, exempleada doméstica privada del presidente Peña, luego contratada para trabajar en Mburuvicha Róga, habló de la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en efectivo en la casa presidencial y afirmó que el presidente recibía frecuentemente allí visitas no anunciadas en la agenda presidencial, incluyendo las de personas con importantes contratos con el Estado.

Al consultársele hoy sobre el tema, el presidente Peña negó que hayan existido esos sobres y dijo que su supuesta aparición fue un invento de Candado, quien fue despedida este año de la residencia presidencial tras la supuesta desaparición de dinero en efectivo de la residencia, un supuesto hecho que la Presidencia de la República nunca denunció ante el Ministerio Público.

Interrogatorios con polígrafo y ocultamiento de información

Candado denunció que ella y familiares suyos que también trabajaban en Mburuvicha Róga fueron sometidos a un interrogatorio con polígrafo por personal militar, algo que luego fue confirmado por el Ministerio de Defensa Nacional.

La Justicia rechazó recientemente un pedido de acceso a información pública presentado por dos abogados con el fin de obtener una lista de visitantes de Mburuvicha Róga, un pedido hecho en reacción a las afirmaciones de Candado sobre las supuestas visitas fuera de agenda al presidente.