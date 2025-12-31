Pasajeros de Luque no tendrán buses internos en Año Nuevo y explican por qué

Ediles luqueños no cedieron a la presión de los miembros de la Asociación de Empresas de Transportes Internos de Luque y no trataron el pedido de aumento del costo del pasaje de G. 2.500 a G.3.400.

Los dueños de los buses chatarras de Luque presentaron el pedido de aumento de G. 900 por cada costo el pasado 18 de diciembre y los ediles giraron a comisiones asesoras.

Ayer, una comitiva de los empresarios llegó hasta la última sesión de la Junta Municipal, conversaron con los ediles, pero no llegaron a un acuerdo.

El servicio que prestan los empresarios en Luque es pésimo, sus unidades antes que buses son chatarras con ruedas, sus vidrios rotos y conductores poco preparados, por lo cual el pedido no cayó nada bien para los ciudadanos.

Las líneas internas que forman parte de la asociación son el 64 “15 de Mayo SRL”, 61 “San Rafael”, 59 “7 de Octubre SRL”, 10 “Independiente SRL”, 9 “Nueva Asunción SRL”, 8 “San Francisco SRL” y línea 5 “Empresa Ciudad de Luque SRL”. Aseguran que cada empresa posee aproximadamente entre 15 a 20 unidades

No pueden más

Tras el fracaso del pedido de aumento, Agustín Flecha, presidente de la Asociación de Empresas de Transportes Internos de Luque, indicó con que con la tarifa actual “ya no pueden más y nadie quiere trabajar para perder”.

“Estamos decididos a hacer el paro, a partir de 1 de enero pedimos reajustarnos el pasaje, no nos hicieron caso. La única forma de hacernos sentir es con el paro”, dijo Flecha.

El empresario pidió comprensión a los usuarios, por dejarlos sin transporte en una fecha tan especial como el inicio del año.

“Pedimos disculpas a los usuarios y pedimos que nos acompañen, porque no nos alcanza ese monto del pasaje y nadie quiere trabajar para perder”, finalizó Flecha.