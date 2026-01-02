Menos receso para legisladores: la propuesta de “Bachi” Núñez en el Congreso

Reducir el receso parlamentario anual de tres a un mes es la nueva propuesta legislativa que plantea el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC).

Según indicó, la intención es que los legisladores retornen en febrero y puedan iniciarse las sesiones ordinarias, de modo a tratar temas urgentes.

Al fundamentar su postura, cuestionó la extensión del receso parlamentario en Paraguay y lo comparó con otros países de la región.

“Particularmente, en Latinoamérica, se abusa con el receso parlamentario. Me quiero equiparar a Bolivia que tiene un mes y no a México que tiene más de tres meses”, expresó.

Limitaciones constitucionales y voluntad política

El senador reconoció que la actual normativa establece el calendario parlamentario, pero dejó abierta la posibilidad de encontrar salidas políticas.

“Sabemos que es una normativa constitucional, pero si hay voluntad política, podemos establecer para sesionar desde el 1 de febrero”, refirió.

En cuanto al plazo para la presentación del proyecto, indicó que “no va a tardar más de 15 días”.

Acuerdos entre bancadas como alternativa

“Bachi” Núñez admitió que existen impedimentos legales para establecer por ley un retorno anticipado, por lo que analiza otras vías.

Entre las alternativas, mencionó la posibilidad de un acuerdo político entre todas las bancadas, sin necesidad de modificar formalmente la Constitución.

“Ya sé que no puede ser por ley, pero voy a ver las salidas. Puede ser un gran acuerdo entre líderes de bancada, no hace falta desgastar a la ciudadanía”, dijo.

Urgencia por tratar reformas fiscales

A criterio del senador, el retorno anticipado al Congreso permitiría agilizar el tratamiento de proyectos de ley que requieren estudio urgente, como el reciente planteado de las reformas fiscales.

Agregó que este viernes prevé conversar con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, diputado cartista Colym Soroka, para que tramite el proyecto de ley sobre reforma fiscal y otros temas que -según afirmó-preocupan a la ciudadanía.