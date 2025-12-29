Proyecto para reglamentar senaduría vitalicia acumuló otras siete firmas

Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) consiguió que los senadores cartistas Antonio Barrios, Natalicio Chase, Pedro Díaz Verón, Patrick Kemper, Orlando Penner, Lizarela Valiente y el aliado Ramón Retamozo firmen su polémico proyecto de ley que busca “reglamentar la senaduría vitalicia”.

El titular del Congreso, en la última semana legislativa del 2025 presentó el plan de ley con el que busca “reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional”, supuestamente a título personal y no a pedido del jefe de la ANR, Horacio Cartes.

El proyecto de ley de Núñez cuenta con 11 artículos y lo más sugestivo está en el noveno punto, que establece que un expresidente de la República puede renunciar a la senaduría vitalicia, si quiere, para competir en las elecciones (internas y generales) y convertirse en senador activo.

Este artículo habilitaría a Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos, e incluso a Mario Abdo Benítez, a que puedan ser senadores activos.

En tanto, el artículo 10 indica que una vez electo tendrá las mismas prerrogativas y obligaciones inherentes al cargo de senador activo.

Esto significa que un exjefe de Estado podría quedar en algún momento en el tercer lugar en la línea de sucesión del poder, modificando de esta manera la naturaleza jurídica del Art. 189 de la Constitución, por lo cual no se puede considerar reglamentación sino modificación.

El texto fue presentado el 18 de diciembre solo con la firma de Núñez y generó fuertes cuestionamientos entre los senadores opositores, quienes argumentaron que lo que busca el cartismo es una especie de “reelección solapada” dependiendo de la coyuntura política.

Reelección presidencial

En el 2017 cuando Horacio Cartes intentó su reelección presidencial buscando torcer la Constitución Nacional, evento conocido como “enmienda mau”, el hecho terminó en una tragedia con el asesinato del joven dirigente Rodrigo Quintana, en la madrugada del 1 de abril, cuando la Policía atracó el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).