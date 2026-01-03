Alliana ahora habla de “libertad y justicia” y Latorre dice que estarán “vigilantes”

“Paraguay siempre estará del lado de la libertad y la justicia. El comunicado de nuestro Gobierno es claro”, afirmó el vicepresidente de la República y precandidato de Horacio Cartes para la presidencia, Pedro Alliana sobre la situación en Venezuela, pero es otros de los que en su momento compartió el restablecimiento de relaciones con Nicolás Maduro.

Ahora con el presidente de Venezuela detenido en poder de los Estados Unidos de América, Alliana habla de “libertad y justicia”, aunque en noviembre de 2023 celebraban el restablecimiento de relaciones diplomática con el régimen de Maduro, que ya era señalado como una “dictadura”.

“Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en este camino hacia la recuperación de su democracia”, terminó agregando Alliana en una publicación en X, en la que replicó el comunicado oficial emitido por el gobierno paraguayo.

El mundo estará vigilante, según Latorre

El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre dijo que la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, abre una puerta para “recuperar” la democracia en Venezuela, a lo cual, la comunidad internacional estará “vigilante”.

“Los acontecimientos en Venezuela abren una oportunidad histórica para la recuperación de la democracia y la libertad del pueblo venezolano”, señaló Latorre, sin entrar en la controversia sobre la incursión militar en territorio venezolano.

El titular de la Cámara Baja no obstante afirmó que “el mundo estará vigilante y atento al proceso democrático que debe iniciarse, a la conformación de un gobierno provisional que brinde confianza y garantías a la ciudadanía, y al llamado a elecciones libres y legítimas que respeten la verdadera voluntad popular”.