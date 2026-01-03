Postura de Peña a intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Mediante un comunicado público, el Gobierno de Paraguay se expresó sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

En el documento afirman que el Paraguay reafirma su compromiso histórico con la resolución pacífica de las controversias, principio fundamental que rige su conducta en el escenario internacional.

“No obstante, nuestro país había alertado oportunamente sobre la deriva insostenible de Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro, cabecilla del Cartel de los Soles. En tal sentido, al ser la misma una estructura criminal declarada formalmente como organización terrorista por las autoridades nacionales, su persistencia en el poder representaba una amenaza para la región”, sostienen.

Agrega que Paraguay observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y hace un llamado a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada.

“La salida del líder de dicha organización terrorista debe abrir paso de inmediato a la restauración del Estado de Derecho, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana”, concluye el comunicado.

Intervención militar en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su Ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

El republicano también anunció una conferencia de prensa a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaron explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para qué Maduro abandonara el poder.

Trump también dijo que en la rueda de prensa prevista para esta mañana dará cuenta de si informó de los ataques al Congreso, que tiene la potestad de declarar la guerra.

Conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos son las causas por las que se imputan a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y a Cilia Flores, su esposa.