Acuerdo militar con EE.UU. no aclara qué clase de armamentos serán comprados

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, envió el 9 de octubre de 2025 al Congreso Nacional el plan de ley denominado “Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa (MDN) del Paraguay concerniente a la adquisición de Artículos de Defensa y Servicios de Defensa”.

El documento fue suscrito el 9 de mayo de 2025 en Asunción por el ministro de Defensa Nacional, general (SR) Óscar Luis González Cañete, y por el agregado de Defensa y jefe de Asuntos de Defensa de los EE.UU. en Paraguay, coronel Christopher P. Folk.

El proyecto autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a gestionar la adquisición de bienes y servicios, cuyos procedimientos de contratación tendrán carácter excluido. A tal efecto, “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá las normas y procedimientos especiales de tesorería, contables, patrimoniales y de contrataciones a ser aplicados para el cumplimiento de esta disposición, a los efectos de adecuarse a los requerimientos administrativos de los programas respectivos”.

El acuerdo no contempla qué clase de armamentos comprará el Paraguay de EE.UU. Sí establece privilegios, como la exención de derechos de aduana, impuestos, aranceles o cargos similares (ver infografía).

En noviembre último, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a la cual asistieron el ministro de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Armadas, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó el acuerdo con EE.UU. Afirmó que ese convenio “vende soberanía”, “puentea al Congreso” y viola tres artículos de la Constitución. La legisladora opositora insistió en que el Congreso no debe aprobar un memorándum que deja vacíos sobre qué artículos van a ser adquiridos, qué servicios se van a contratar, en qué lugares se ejecutarán las actividades, cuánto costarán, y qué garantías tendrá el Paraguay.

El ministro Óscar Luis González aseguró en el Senado que el acuerdo es “totalmente transparente” y que no busca eludir los controles legislativos.

