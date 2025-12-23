Peña califica de prioritario acuerdo militar con EE.UU.

“Enviaremos al Congreso una ley que nos permite hacer inversiones en defensa y seguridad directamente con Estados Unidos (...) no hay ninguna duda de que es una prioridad para nosotros y lo seguiremos haciendo, pero esa es una agenda que la manejamos más desde aquí”, expresó ayer el presidente de la República, Santiago Peña. Fue tras la reunión con embajadores y cónsules paraguayos en el servicio exterior, que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay.

Peña justificó la firma del denominado Acuerdo sobre el Estado de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés).

El entendimiento se firmó el 15 de diciembre último en Washington DC entre el canciller nacional Rubén Ramírez y su homólogo de Estados Unidos de América, Marco Rubio.

Según los datos oficiales, el documento se refiere a una cooperación militar en seguridad que permitirá enfrentar conjuntamente al crimen organizado y el narcotráfico en la región.

El documento establece lineamientos generales del trabajo conjunto que será llevado adelante por ambos países y será remitido al Congreso Nacional para su estudio.

“Al establecer un marco para las actividades del personal militar de EE.UU. y del personal civil del Departamento de Defensa en Paraguay, este acuerdo abre nuevas oportunidades para fortalecer nuestros esfuerzos conjuntos en favor de la seguridad y la estabilidad en nuestro hemisferio”, expresó Marco Rubio tras la firma.

Conforme a los datos, SOFA regula la presencia del personal militar estadounidense en los países firmantes, les otorgan inmunidad, exoneran de impuestos y pagos por eventuales servicios, como el uso del espectro radioeléctrico, por ejemplo.

EE.UU. tiene rubricados varios acuerdos SOFA con distintas naciones (ejemplo de Ecuador) que generan impactos políticos y sociales a partir de la duda de cuánto de soberanía se perdería.