Para ministro del MEF, edad mínima es clave o la Caja Fiscal colapsará en el 2028

“Este es un problema que ya no es sostenible, es demasiada plata (que se cubre a costa del Presupuesto de la Nación) y no solamente eso, sino que creciendo muy rápidamente, entonces tenemos que actuar rápidamente”, advirtió nuevamente esta mañana el ministro Fernández Valdovinos. Fue durante la reunión con legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso, que preside Colym Soroka (ANR) y que contó con la presencia del titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC).

El ministro de Economía ratificó los números alarmantes, donde el Estado con fondos del presupuesto tuvo que calzar hasta ahora US$ 380 millones de déficit (histórico) de la Caja Fiscal, déficit que advirtió va en aumento en razón de US$ 100 millones al año, y en 2028, último año de gobierno de Santiago Peña, el colapso será total, con un déficit a cubrir de US$ 683 millones, lo que representa el 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

La propuesta del Ejecutivo plantea modificar principalmente las cuatros cajas más deficitarias: la de la Policía Nacional, Fuerzas Militares, Magisterio Nacional y Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales.

El punto clave está en fijar edad mínima para la jubilación (entre 57 y 62 años), aunque también agregan otros parámetros como la progresividad del monto de la jubilación, aumentando según los años de aporte.

“Si hay un parámetro único que explica el desequilibrio que tenemos es que no existe una edad mínima en la que se jubila la gente, eso tiene que quedar claro. Podemos acotar la jubilación máxima, podemos subir el aporte, podemos hacer muchas cosas, pero si no hay una edad mínima, esto va a seguir siendo insostenible”, afirmó Fernández V.

Añadió que ni aumentar los impuestos (lo que descartan categóricamente), ni subir el porcentaje de aporte (más del 22% que plantean subir) es una solución viable.

“No alcanza con ajustar el aporte que uno hace, uno dice: vamos a subir (el porcentaje de aporte) del 16% a 20, 25, 30%. No se va a cerrar el agujero si no hay edad mínima. Edad es la clave”, insistió.

Solo da más oxígeno, afirman

Fernández Valdovinos también aclaró que estas reformas que causan mucho escozor en los gremios afectados no son la solución, sino que simplemente dan un poco más de oxígeno y contienen la hemorragia.

“Tenemos que ser conscientes de que este esquema luego no es sostenible per se. Lo que hay que tratar de hacer es que el deterioro a lo largo del tiempo sea más o menos razonable, de tal manera que no ocurra lo que ocurre ahora: que cada año son casi US$ 100 millones más lo que va subiendo”, señaló.

Dijo que la idea es que el déficit anual se mantenga entre los US$ 190 a 200 millones. Al respecto, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) preguntó cuánto aire más darían estas reformas.

Fernández dijo no tener el dato a mano, aunque la viceministra de Economía y Planificación, Liz Coronel, añadió que podría ser entre 15 y 20 años más.

“Después vemos qué podemos hacer más adelante, pero ahora esta es la hemorragia y tenemos riesgo de colapso realmente, porque US$ 380 millones con el esquema (impositivo) que tenemos actualmente, que elegimos como sociedad, este 10-10-10 (IVA, IRE e IRP), no va a alcanzar para cubrir Hambre Cero, medicamentos u otras necesidades que tiene el Estado”, insistió.

El senador y excomisario Carlos Núñez (ANR, excartista) pidió tratar el tema a vuelta del receso parlamentario (2 de marzo).

Vallejo pidió acceder al cálculo actuarial y el senador Líder Amarilla (PLRA) solicitó establecer como tope de la jubilación hasta 5 salarios mínimos (G. 14.495.240).