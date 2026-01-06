Caja Fiscal: La millonaria cifra del déficit que se financió con impuestos en 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el monto ingresado y pagado por las jubilaciones en el último año que resultó con una diferencia del 44% al cierre del 2025, lo que representa en término de valores unos US$ 382 millones, que sería el déficit de la Caja Fiscal en el último año y que fue financiado con nuestros impuestos cada año.

De acuerdo con los datos, el monto de los ingresos por aportes de los afiliados entre enero y diciembre del último año fue de G. 3,31 billones, mientras que los egresos por pagos de jubilaciones y pensiones totalizaron G.5,87 billones, lo que arroja una diferencia de G. 2,55 billones (unos US$ 382 millones al cambio actual). Esta diferencia, como todos los años, se financió con impuestos de los ciudadanos.

Por sectores

De acuerdo con los datos oficiales, militares, policías y docentes representan los sectores deficitarios con una diferencia del 76%, 65% y 49% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos.

En el caso de los militares, sus ingresos sumaron G. 222.958 millones, mientras que sus gastos G. 910.499 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 687.541 millones. Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 399.713,y sus egresos fueron por G. 1.127.156 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 727.443 millones.

Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 1.217.098 millones, pero sus gastos llegaron a G. 2.390.176 millones, que generó también un saldo rojo de G. 1.173.079 millones.

Plan de reforma en estudio

El Ejecutivo presentó ante el Congreso a fines del año 2025 el postergado proyecto de Ley de modernización y reforma de la Caja Fiscal, que incluye cambios sustanciales, aunque parciales, en el régimen de jubilaciones del sector público.

De ser aprobado el texto tal como está redactado, las modificaciones alcanzarán principalmente a los docentes de escuelas, colegios y universidades, a militares, policías y magistrados judiciales que no tienen aún la edad mínima para jubilación, quienes ahora gozan de parámetros muy distintos sobre años de aportes y base para el cálculo del haber jubilatorio, en comparación a otros sectores.