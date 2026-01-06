Venezuela: Canciller paraguayo informa que no asistirá al Congreso

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka (ANR, independiente) firmó hoy una nota dirigida al canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, en la cual le convoca para que explique la postura del Gobierno de Paraguay ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el sábado pasado, en un operativo de militares de élite estadounidenses.

La nota, firmada por el viceministro de Administración, Miguel Ángel Aranda, ministro sustituto de Relaciones Exteriores, refiere que Ramírez Lezcano, debido a cuestiones de agenda, “se ve imposibilitado de concurrir en esta ocasión a la reunión con relación al suceso de conocimiento público ocurrido recientemente en el ámbito internacional”, aludiendo a la crisis en Venezuela.

En la nota trasmite la predisposición para reagendar el citado encuentro con la Comisión Permanente en una fecha venidera a partir del 15 de enero del año en curso.

Permiso

El presidente Santiago Peña firmó el Decreto N° 5273 por el cual otorga permiso al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, del 25 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026, para ausentarse de sus funciones, por motivos particulares.

Postura tibia

El gobierno de Santiago Peña emitió comunicados en los que celebró la captura de Maduro, pero no mencionó en ningún momento la intervención realizada por Estados Unidos a un país soberano.

Para el senador Colym Soroka, esto representa una postura “tibia” del Gobierno paraguayo, sobre todo del canciller, Rubén Ramírez Lezcano, a quien acusó de tener siempre una postura que no defiende los intereses del país.

“Nosotros ahora estamos firmando una nota para convocarlo al canciller, si es posible mañana. Estamos tratando de ponernos en contacto con él para mañana a las 8:00, antes de recibirle a la FEP, o dialogar con él sobre la situación justamente que se ha vivido en el país de Venezuela. Vamos a preguntarle mañana al canciller. No es tanto de mi agrado este canciller que tenemos, porque siempre lo vi tibio al defender a la nación paraguaya”, puntualizó.

Soroka dijo que nadie desconoce que Venezuela ha pasado por un momento de crisis muy fuerte, lo que hacía insostenible al gobierno de Nicolás Maduro, pero cuestionó que nadie intervino cuando se realizaron elecciones generales en el país caribeño.