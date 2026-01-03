Santi restableció relación diplomática con Maduro y ahora reniega

El gobierno anterior de Mario Abdo Benítez había cortado relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desde enero de 2019 por considerarlo una dictadura, hasta que Santiago Peña, poco después de asumir y tras “conversaciones entre ambos presidentes” -en noviembre de 2023- dispuso el restablecimiento de los vínculos diplomáticos.

Peña incluso auguraba una “nueva etapa de renovado relacionamiento entre ambos gobiernos”. Recién en enero del 2025, Venezuela vuelve a romper relaciones con Paraguay, luego de que Peña -presionado internacionalmente- se reunió con Edmundo González Urrutia, a quién declaró ganador de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela por sobre Maduro.

El distanciamiento con Maduro coincidió con los acercamientos del gobierno de Peña con el de Donald Trump en Estados Unidos de América, en un momento donde buscaban levantar las sanciones contra el designado “significativamente corrupto”, Horacio Cartes.

Como guiño, el Gobierno declaró al “Cartel de los Soles” como terroristas y apuntó a Maduro como líder.

El pasado 30 de diciembre, Peña se refirió a la situación en Venezuela, donde dijo: “Muchísimo me preocupa (la tensión con Venezuela) y le he transmitido al gobierno norteamericano nuestra preocupación de una incursión militar en territorio americano. Yo desearía que eso no ocurra”.

No obstante dijo que EE.UU. tenía clara su posición y que esperaba una solución pacífica.