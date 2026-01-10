EE.UU. envía armas para entrenamiento de militares paraguayos

La cartera refiere que la operación se enmarca en la cooperación internacional entre el gobierno paraguayo y el gobierno de los Estados Unidos de América, dentro del “Programa de Respuestas a Crisis y Contingencias”, que será ejecutado por personal del 7° Grupo de Fuerzas Especiales de EE.UU.

El informe indica que los equipos serán utilizados para capacitar al Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales paraguayo, para dar continuidad a un “riguroso programa de entrenamiento de 12 meses, de los cuales seis meses ya fueron desarrollados en el 2025”.

“Es importante destacar que, como componente fundamental de esta cooperación, los instructores de Fuerzas Especiales estadounidenses ya se encuentran desplegados en territorio nacional para llevar a cabo la capacitación. El ingreso de personal y material está debidamente autorizado por el Congreso Nacional”, refiere la cartera estatal a cargo del ministro Óscar González.

Senado autorizó

En diciembre pasado, el Senado autorizó en su última sesión ordinaria el ingreso al país de personal militar de Estados Unidos de América.

Está integrado por el equipo SFOD-A 751 del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, conformado por once efectivos, y por el equipo de Asuntos Civiles 823, compañía “B”, 98º Batallón de Asuntos Civiles, integrado por cuatro efectivos, junto con sus respectivos armamentos, municiones y equipos.

El arribo se dio posteriormente al acuerdo en dos etapas: el 20 de diciembre y se completó el miércoles 31 de diciembre. El retorno será entre los días 1 y 10 de julio de 2026.

Igualmente, se analizó el Mensaje Nº 345, por el cual se solicita la autorización para el ingreso temporal al país de cuatro efectivos del equipo de Asuntos Civiles 833, compañía “C”, 98º Batallón de Asuntos Civiles, dependiente del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos de América, junto con sus respectivos armamentos y equipos, para la realización de un entrenamiento conjunto combinado de intercambio (JCET).

El arribo está previsto entre los días 15 y 25 de enero de 2026 y el retorno entre los días 1 y 10 de marzo de 2026.