Oposición unida y cartistas divididos en San Lorenzo

El presidente de la Seccional Colorada Nº 2 de San Lorenzo, Édgar López, tras ser favorito en la encuesta frente a Alberto Lezcano y Alcibiades Quiñónez, en marzo del año pasado planteó su intención de ser candidato a la intendencia por Honor Colorado.

Sin embargo, en julio pasado, el actual intendente, Felipe Salomón, “cruzó el Rubicón” y se cobijó bajo las carpas del cartismo. A finales del 2025 lanzó su campaña rumbo al rekutu.

De esta manera, la disidencia colorada se quedó sin candidato por ahora y el cartismo juega a dos puntas en San Lorenzo.

López está apadrinado por el exconcejal y actual director ejecutivo de la Opaci, Nelson Peralta, mientras que Felipito Salomón tiene el respaldo político de su padre, el senador Óscar “Cachito” Salomón, y el diputado Juanma Añazco.

Unidos en la oposición

En la vereda de enfrente, los precandidatos a la Intendencia por la oposición están aglutinados en la “Alianza Unidos por San Lorenzo” y definirán candidatura única tras una encuesta a ser presentada el 15 de febrero próximo.

Los precandidatos a intendente Isaac Rojas (PLRA), Luz González (PLRA), Fabiola Galeano (PLRA), Carlos Ibarra (PLRA), Antonio Bozzano (PRF), Karina Rejala (Hagamos) y María Fernández (Yo Creo) firmaron un acuerdo para ir a una encuesta para elegir al mejor posicionado y representar a la oposición.

Sin embargo, días después Fernández declinó su candidatura a favor de la liberal Luz González.

Entre los puntos acordados está la medición entre los precandidatos y que el ganador debe ser apoyado por los perdedores, a fin de presentar una candidatura única a la Intendencia, por lo que las internas serían un mero trámite en la oposición.