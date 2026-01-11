Paraguay rechaza decreto que “afecta la democracia” en Honduras

Paraguay, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana difundieron anoche un comunicado conjunto en el que cuestionan duramente la decisión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de ordenar un recuento general de votos, medida que —según sostienen— desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El decreto sancionado desconoce la autoridad del órgano electoral competente y vulnera el orden democrático”, señala el documento oficial difundido por los ministerios de Relaciones Exteriores de los países firmantes.

Asimismo, expresaron su repudio a los hechos de violencia contra miembros de la oposición, ocurridos el pasado jueves, y condenaron todo acto de violencia política que busque alterar la voluntad popular expresada en las urnas.

Reconocimiento a Nasry Asfura como presidente electo

En el comunicado, los gobiernos firmantes también reafirman el reconocimiento a la proclamación oficial del poder electoral hondureño, que declaró presidente electo a Nasry Asfura, tras las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre.

Destacan además que los comicios fueron validados por misiones de observación internacional, las cuales confirmaron que la voluntad de millones de hondureños fue expresada de forma “libre y legítima”.

Llamado a respetar la democracia y garantizar transición pacífica

Los países firmantes instaron a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo político, como única vía para preservar la estabilidad institucional.

“Confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia”, concluye el comunicado difundido por la Cancillería de Paraguay.