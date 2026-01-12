Dos colorados buscan cortar hegemonía azul

La tensa relación del actual intendente de Limpio Optaciano Gómez Verlangieri (PLRA) con su hermano Ramón Gómez Verlangieri, hizo que aquel desista de su intención a la reelección y se lance de lleno a apoyar a su sobrino Juan Ángel “Juancho” Gómez, actual concejal liberal.

Ramón Gómez Verlangieri ya hizo demostración de fuerza durante la fiesta del PLRA en octubre último y lanzó su precandidatura a la Intendencia por el movimiento Sobrero Piri, con un arrastre multitudinario.

Debido a esto, Optaciano “reculó” y anunció que apoyaría a su sobrino, pues si persiste en su intensión de reelección deberá renunciar a su cargo de intendente, situación que le haría perder la estructura municipal para las elecciones internas, aseguran sus allegados.

Juancho es hijo de Ángel “Toto” Gómez, ex concejal y ex intendente ya fallecido. Su figura política no es muy apreciada entre los dirigentes liberales, sin embargo, cuenta con el respaldo del gobernador Ricardo Estigarribia (PLRA) y del movimiento Nuevo Liberalismo.

Optaciano se conformará con la pre candidatura de su hija Claudia Gómez a la Junta Municipal.

Las carpas coloradas

Por el lado de los colorados, la actual concejal Mabel Gómez, es precandidata a la intendencia por el equipo del ministro Tadeo Rojas y viene consolidando su estructura política para enfrentarse al empresario Manuel Aguilar, quien en el 2021 también ya había presentado su candidatura pero perdió estrepitosamente.

Aguilar es un hombre cercano al jefe del Partido Colorado Horacio Cartes y cuenta con el monopolio del servicio de tratamiento de efluentes en Central, sin embargo, no tiene mucho arrastre en cuanto a electorado pero cuenta con el respaldo del cartismo, por lo cual intentará nuevamente ser opción de la ANR.

Inicialmente la dirigencia colorada limpeña recomendó ir a una encuesta entre ambas figuras políticas, para elegir al más potable y evitar unas desgastantes internas para enfocarse directamente a la elecciones de octubre próximo y así buscar romper con los 30 años de hegemonía liberal de la familia Gómez Verlangieri, que tiene a dos opciones, a Juancho Gómez y a Ramón Gómez en carrera.