Cartismo presenta dos candidatas a intendenta en Villa Elisa

En Villa Elisa, la actual concejala Diana Recalde (ANR-HC) volverá a pugnar por la intendencia. En el 2023 perdió en las elecciones complementarias contra el liberal Sergio Estigarribia, hermano del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), a quien reemplazó.

La otra candidata colorada es la también concejal Rossana Gómez, quien cuenta con el respaldo del diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) y otros referentes colorados de Central.

Sin embargo, su candidatura no cayó nada bien entre los cartistas de primera hora, pues ella proviene de la disidencia colorada y estuvo muy ligada al gobierno de Mario Abdo Benítez, líder del movimiento Colorado Añetete.

En redes sociales varios dirigentes colorados indicaron que al presentar dos candidaturas en Villa Elisa solo se divide al movimiento y crea una crisis innecesaria, además debilita la interna, generando un desgaste en las bases durante las elecciones de junio próximo.

Los dirigentes indicaron que el objetivo debía ser las elecciones del 4 de octubre para tratar de cortar con la hegemonía liberal que está instalada en la ciudad hace más de veinte años.

Clan Estigarribia

Por otro lado, Sergio Estigarribia buscará su reelección y llega con una gestión aceptable y sin muchos cuestionamientos.

Ser hermano del gobernador Ricardo Estigarribia, exintendente de Villa Elisa, también le suma votos a favor, pues las obras departamentales son notorias en la ciudad y eso repercute directamente en el electorado.

En las últimas semanas hubo importantes negociaciones entre los equipos del Frente Radical, cuyo líder es el senador Líder Amarilla, y del Nuevo Liberalismo, cuyo líder es Ricardo Estigarribia, para llegar a la unidad en la ciudad que permitió allanar el camino al rekutu.

Las negociaciones determinaron que Sergio Estigarribia encabece la Lista 2 del Partido Liberal, mientras que la nómina de concejales se distribuiría entre ambos movimientos internos.

En la ciudad se manejaba la precandidatura del empresario Éder Centurión, respaldado por el senador Líder Amarilla, pero finalmente desistió de su postulación a favor del clan Estigarribia.