Clan Adorno presenta candidata en Puerto Casado

El diputado cartista Domingo “Mino” Adorno presentó a su pareja Silvana Fretes como precandidata a intendenta de Puerto Casado en la noche del martes y de esta manera el clan Adorno busca recuperar la administración municipal, actualmente en manos de Domingo Vera (ANR), intendente interino de la ciudad, tras la condena de Hilario Adorno, apartado del cargo.

“Hoy arrancamos un nuevo sueño a favor del pueblo de Puerto Casado con lo que pensamos seguir ayudando a los más necesitados”, dijo el diputado Domingo durante su discurso proselitista.

Además buscó reivindicar la desgastada figura de su hermano condenado Hilario Adorno, de quien dijo es solo un “perseguido político”.

Divorcio “mau”

La política criolla evidentemente no deja de sorprender y en especial el clan Adorno, pues en las elecciones generales (2023) debido a un impedimento constitucional, Domingo Adorno tuvo que concretar el divorcio legal de su esposa Silvana, al solo efecto de sortear la inhabilidad establecida por la Carta Magna y así candidatarla como gobernadora de Alto Paraguay.

Sin embargo, la mujer perdió en las internas coloradas ante Arturo Méndez (ANR-HC).

El divorcio fue solo en los papeles y en realidad la relación es bastante fructífera, pues Domingo Adorno ubicó a todos sus hijastros y a su única hija con jugosos salarios en el Estado, principalmente en el Congreso Nacional.

Tres de sus cuatro hijastros están en diferentes cargos estatales: Susan Raquel Busto Fretes es funcionaria de la Cámara de Diputados, pero comisionada en la Municipalidad de Carmelo Peralta; Liliana Busto Fretes es asesora en Diputados y Carlos Daniel Busto Fretes, médico, con salario del IPS y el Ministerio de Salud.

En tanto que su hija Silvana Jazmín Busto Adorno es la encargada de la oficina parlamentaria.

El otro precandidato a intendente colorado de Puerto Casado es Domingo Vera, quien fue concejal municipal y actualmente interina la intendencia.

Aún no lanzó de manera oficial su campaña, pero está apadrinado por el gobernador cartista Arturo Méndez.

Intendente condenado

Hilario Adorno (ANR-HC), hermano del diputado Domingo Adorno y cuñado de la actual precandidata, Silvana Fretes, fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel al comprobarse hechos de corrupción en su gestión como intendente de Puerto Casado, motivo por el cual fue apartado del cargo en el 2024.

El cartista no acepta la sentencia definitiva y decidió recurrir al Tribunal de Apelación en Delitos Económicos, pero perdió y ahora interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por lo cual dilata su ida a prisión.