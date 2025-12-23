Tribunal favorece a intendente cartista de Puerto Casado y este agradece a Santi Peña

Con esta decisión, el cartista eventualmente puede volver a disponer de los millonarios fondos municipales.

El actual intendente interino Domingo Vera (ANR) apeló la resolución y señaló que espera que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, siga reteniendo las transferencias de los fondos estatales y de esa manera preservar el dinero que pertenece a los casadeños. “Acá hay una garantía de la Justicia Electoral donde se ha ratificado sobre la intendencia. Las instituciones del Estado como el Ministerio de Economía, la Contraloría General, Contabilidad Pública y el Banco Nacional de Fomento, sí o sí tienen que seguir una postura uniforme para defender los recursos municipales”, puntualizó.

Al conocer la resolución del Tribunal, Hilario Adorno, hermano del diputado cartista Domingo “Mino” Adorno, durante una entrevista a una radio local, expresó su gratitud por la medida al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y a su hermano parlamentario.

Hilario Adorno indicó que es un perseguido político y que le despojaron del cargo mediante artimañas. Lo que no dijo el cartista fue que está condenado a tres años y ocho meses de cárcel debido a que utilizó recursos de los contribuyentes casadeños para pagar la primera cuota de su camioneta. Apeló la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia. El caso está en la Corte.

“Lo que hicimos es apelar esta resolución del Tribunal y vamos a recurrir a la Corte. Aunque Hilario ya agradeció al pPresidente”, adelantó Domingo Vera.