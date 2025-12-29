Intendente interino a cargo del dinero de los casadeños

Asimismo, asegura que es el único autorizado en recibir los fondos de la municipalidad, descartando las pretensiones del intendente condenado Hilario Adorno (ANR-HC), quien pretendía volver a manejar el dinero público de los casadeños.

En respuesta a varios planteamientos que realizó Hilario Adorno ante la Justicia Electoral como en el Banco Nacional de Fomento y el Tribunal de Cuentas, se abrió un nuevo expediente en el Ministerio de Economía, donde la Abogacía del Tesoro emitió un dictamen en el que designa a la persona que debe asumir el ejercicio de la intendencia, como también la administración de los recursos municipales.

Lea más: Tribunal favorece a intendente cartista de Puerto Casado y este agradece a Santi Peña

La Abogacía determinó que todas las facultades jurídicas, administrativas y financieras deberán indefectiblemente estar a cargo del intendente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en este caso Domingo Vera (ANR), debido a que Hilario Adorno tiene una condena firme de tres años y 8 meses por corrupción y con prohibición a acercarse a la sede municipal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El documento de la Abogacía destaca: “Ante esta situación de controversia acaecida en Puerto Casado, independientemente a los hechos y documentos adjuntados, lo cierto y lo concreto es que el eje principal del presente expediente radica en que si corresponde o no el reconocimiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas del recurrente -Domingo Vera- en calidad de intendente interino, considerando que existen dudas sobre el carácter que invocan, como así también la situación del intendente electo”, dice el documento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Corte estudiará acción de inconstitucionalidad de Hilario Adorno contra su condena por corrupción

Y continúa: “Entendemos que estas circunstancias de compleja interpretación jurídica deben ser resueltas por el organismo competente en materia electoral, que posteriormente deberá ser comunicado y notificado a nuestra institución para los fines que corresponden.

Ahora bien, el Ministerio de Economía, en su calidad de órgano rector en materia financiera del Estado y ente competente para la ejecución de las transferencias a los gobiernos municipales, ha realizado la consulta al TSJE referente a la situación actual de las autoridades de la municipalidad de Puerto Casado, la cual fue contestada que se encuentra ejerciendo la intendencia Domingo Vera”, indica el dictamen.

En este contexto, y en atención a la respuesta del TSJE, el Ministerio de Economía se limita a cumplir las decisiones y comunicaciones del Poder Judicial y, en este caso, queda claro que para el TSJE el que se encuentra ejerciendo la intendencia es Domingo Vera.

“En tal sentido, está autorizado al ejercicio del cargo con todos los efectos jurídicos que ello conlleva, entre ellos el de solicitar y recibir las transferencias de recursos”, concluye.