En marcha Acuerdo Mercosur-UE y ahora depende de congresos

En una calurosa mañana y 600 invitados aproximadamente, el Mercosur y la UE, luego de 25 años de negociaciones, firmaron ayer al mediodía el acuerdo de asociación. El acto se llevó a cabo en el teatro del Banco Central del Paraguay.

Asistieron a la firma del acuerdo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña (titular pro témpore del Mercosur); los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Bolivia, Rodrigo Paz; y de Panamá, José Mulino.

Por la Unión Europea asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (alemana) y el titular del Consejo Europeo, António Costa (portugués). Firmaron el acuerdo los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez; de Brasil, Mauro Vieira; de Argentina, Gerardo Werthein; de Uruguay, Mario Lubetkin. Por la UE, suscribió el comisario de comercio, Maros Sefcovic (eslovaco).

Ahora el acuerdo debe ser remitido a los congresos de los países firmantes del Mercosur y, además, al Parlamento Europeo. Ratificado por las partes, ahí entrará en plena vigencia.

En su discurso, Peña dijo que la magnitud de este entendimiento “es evidente; representa alrededor de 800 millones de personas y concentran un PIB superior a los US$ 25 billones (...) Este Acuerdo constituye el mayor compromiso comercial negociado por el Mercosur y uno de los más relevantes celebrados por la Unión Europea”, manifestó.

Señaló que se firma “en un escenario global marcado por tensiones”, pero agregó que “este paso envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de crecimiento y cooperación”.

Lula, el gran ausente

Peña destacó la labor del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el gran ausente en la firma del acuerdo. Indicó que su homólogo del Brasil “estaría mirando por televisión” la firma del acuerdo.

Sin embargo, Peña dijo que Lula fue “uno de los impulsores fundamentales de este proceso”. Aseguró que sin él “no hubiéramos llegado a este día”.

“En su nombre (Lula), saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI, para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las dos centurias anteriores”, expresó.

Peña también valoró “el liderazgo firme, intuitivo e inteligente de la querida Ursula von der Leyen”.

Anuncian eliminación de aranceles

En un comunicado conjunto, los países del Mercosur señalaron que el acuerdo “implica el acceso preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas y cerca del 15% del PIB mundial”. Señala que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, por un valor aproximado de US$ 61.000 millones. Indica que “otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, equivalente a US$ 4.700 millones y así beneficiará a casi la totalidad de las exportaciones del bloque a la UE”. Refiere que “se amplía significativamente el acceso al mercado europeo”.

Peña: “Deja un sabor amargo”

Luego de la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el presidente Santiago Peña dijo que la ausencia de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva “deja un sabor amargo”.

Fue en la rueda de prensa, que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP). Peña agregó: “No podemos desconocer y no ser justos en no reconocer el liderazgo que ha tenido el presidente (Lula) en llevar adelante las negociaciones. Él ha puesto un enorme empuje; puedo decir que este acuerdo no se estaría firmando en Asunción si no fuese por el trabajo y dedicación que hizo el presidente Lula. Nos hubiese encantado que él esté acá, lastimosamente no se pudo, pero de ninguna circunstancia deja de permitirnos a nosotros valorar este gran momento”, manifestó.

Dijo que su homólogo brasileño es “un amigo personal suyo” y mantiene una “relación personal muy buena con él”. Sin embargo, Peña indicó que Lula no vino por cuestiones de agenda en Brasil (año electoral) y que por esa razón el vecino país estuvo representado por su canciller Mauro Vieira.

“Prefiero ser una persona que entiende a un compañero; por supuesto, mencionar que sentimos profundamente su no presencia acá, pero no hay nada más que eso”, enfatizó.

Mirada al Asia

En la rueda de prensa, Peña refirió que el bloque también está avanzando en un acuerdo de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos. Añadió que están “mirando con una enorme atención” un acuerdo con Japón y Corea del Sur.

“Estamos mirando a los países de Asia con una gran intención, por supuesto, más allá de China, que es de por sí un socio estratégico para todos los países de América Latina y del Mercosur. Pero vemos horizontes nuevos con Indonesia y con Vietnam”, subrayó.

Indicó que en esa misma línea, hace un año, se firmó también un acuerdo entre el Mercosur y Singapur.

Ahora, un intrincado proceso

Tras la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y del pacto comercial provisional entre ambas partes, se abre ahora un intrincado camino para su ratificación a nivel parlamentario, informó la agencia EFE.

La Comisión Europea decidió una estructura jurídica del acuerdo de asociación –que en su conjunto es un pacto muy amplio con un pilar de diálogo político, otro de cooperación y otro comercial– según la cual la parte referente al libre comercio podrá entrar en vigor más rápidamente al ser su ratificación más simple, si bien no sencilla. Al ser la política comercial una competencia exclusiva comunitaria, solo será necesario el consentimiento del Parlamento Europeo para que pueda concluirse el acuerdo interino. Más complicado se augura el camino para el acuerdo de asociación en su conjunto, que al contener disposiciones políticas deberá pasar por los parlamentos nacionales de los veintisiete.

Paz: “Capitalismo para todos”

Con un poco más de dos meses de gestión, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tuvo su primera actuación internacional. En su discurso habló de un proyecto de transformación institucional y económica que busca reintegrar a su país al mercado global, dejando atrás dos décadas de “aislamiento ideológico”.

Paz defendió la necesidad de aplicar medidas locales drásticas para corregir distorsiones históricas, destacando la eliminación de la subvención estatal a los hidrocarburos, lo que le ha generado protestas.

Esta decisión, vigente desde los años 70, fue descrita por el presidente como un paso “difícil pero necesario” para estabilizar la economía nacional. El mandatario contrastó su visión con el modelo de los últimos 20 años, citando cifras críticas: la inversión extranjera directa en Bolivia cayó de 240 millones de dólares en 2024 a tan solo 140 millones en 2025, lo cual calificó como el fracaso de una visión ideologizada.

Frente a este panorama, propuso el concepto de “capitalismo para todos”, una visión que denomina “camirismo” y que se inspira en la lógica comunitaria de los pueblos aimaras y quechuas para alcanzar la abundancia.

Este modelo busca superar el “Estado tranca” y fomentar un esquema de construcción económica desde las regiones bajo una modalidad de 50/50, con un enfoque frontal contra la corrupción y la consolidación de una “Bolivia verde”.

Bala paraguaya

Uno de los momentos más conmovedores del discurso ocurrió cuando el presidente boliviano recordó la experiencia de su abuelo durante la Guerra del Chaco (1932-1935 entre Paraguay y Bolivia) para enfatizar que la integración debe prevalecer sobre antiguos conflictos.

Paz relató cómo su abuelo fue prisionero en Paraguay durante dos años y regresó a Bolivia con una bala paraguaya alojada en su cadera, la cual conservó toda su vida. “Rodrigo, esta es la prueba de que entre hermanos, nunca más, nunca más tendremos que confrontarnos, solo pensemos en crecer, en desarrollar”, citó el mandatario, recordando las palabras de su abuelo mientras veían la bala en las radiografías.

Libertad frente al narcoterrorismo

El presidente de la Argentina, Javier Milei, aprovechó el escenario internacional del Banco Central del Paraguay para marcar una línea entre el modelo de apertura económica y el “fracaso” del proteccionismo.

Para el argentino, este logro contó con el respaldo de aliados clave en el exterior “en especial a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, a quien tengo el gusto de llamar mi amiga, Georgia Meloni”, dijo.

Alineamiento a los EE.UU. y liberación de presos

Por otra parte, Milei no ocultó su alineamiento con los Estados Unidos, agradeciendo al presidente Donald Trump por su rol en la región, especialmente en lo que respecta a la crisis en Venezuela, valorando las acciones que “derivaron en la captura del narcoterrorista, dictador, Nicolás Maduro”.

Además de referirse a Maduro en esos términos, Milei aprovechó para reclamar por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo y de todos los presos políticos detenidos de forma “arbitraria e ilegal por el régimen”.

Orsi: Reglas en tiempos de volatilidad

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo en su discurso en el BCP que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es “apostar por las reglas en tiempos de volatilidad y cambios permanentes”. “En un mundo atravesado por tensiones, este acuerdo adquiere una relevancia particular”, afirmó.

El mandatario progresista subrayó que “el camino más exigente es el camino del acuerdo”, una certeza que, según él, se materializa con esta asociación después de un cuarto de siglo de negociaciones.

“Seguimos construyendo”

“Lo que firmamos dice más que cualquier declaración: que seguimos construyendo un orden internacional basado en reglas, previsibilidad y cooperación”, apuntó el gobernante de Uruguay. Indicó que la firma “no cierra un capítulo”, sino que obliga a los países que lo integrarán a asumir una “responsabilidad histórica” con “el Estado de derecho, la democracia y el comercio justo”. Por otro lado, resaltó que para Uruguay el acuerdo comercial con la UE implicará un crecimiento del 1,5% para la economía de su país, un incremento de las exportaciones del 4% y más empleo. “La integración no nos debilita, nos potencia”, manifestó.

Ya en su país, en conferencia de prensa ahondó en el acuerdo diciendo: “Es cierto que el Mercosur te plantea algunos cuidados que los tenés que tener. Se habló en muchas ocasiones de flexibilidad, otros hablan de modernización. Yo creo que el Mercosur ha ido aprendiendo sobre la marcha que debe ponerse a tiro con la realidad que nos toca vivir”, puntualizó. EFE

Europeos destacan que acuerdo impulsa comercio y prosperidad

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó que el tratado Mercosur-UE envía un mensaje político en defensa del multilateralismo, el comercio basado en reglas y la cooperación, con el objetivo de promover una prosperidad compartida y sostenible entre los bloques.

En su discurso durante la ceremonia de la firma del Acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), António Costa, presidente del Consejo Europeo, mencionó ayer que, con la firma del acuerdo entre ambos bloques, están muy cerca de hacer realidad el sueño en el que se embarcaron hace un cuarto de siglo, que es estrechar todavía más los lazos económicos y políticos entre ambos bloques, y crear la mayor zona de libre comercio del mundo.

Costa expresó que con este entendimiento envían un mensaje claro al mundo, de defensa del comercio libre basado en reglas, del multilateralismo y del derecho internacional como base de las relaciones entre países y regiones.

“Este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio y la cooperación, frente al aislacionismo, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica”, apuntó.

Además, sostuvo que por eso puede que este acuerdo llegue tarde, pero en el momento más oportuno, debido a que no aspiran a crear esferas de influencia, sino esferas de prosperidad compartida basadas en la confianza, la cooperación y el respeto a la soberanía de nuestras democracias.

Indicó que no pretenden “ni dominar ni imponer, sino promover y reforzar los vínculos” entre los ciudadanos y entre las empresas, para crear riqueza de una forma sostenible, protegiendo el medioambiente y los derechos laborales, sin generar dependencias; crear redes de comercio, de reglas y de confianza, destacó.

“Mientras otros levantan barreras, rompen lazos y violan las normas de la competencia, nosotros tendemos puentes, tejemos alianzas y pactamos normas, porque creemos en el comercio justo como fuerza generadora de prosperidad, empleo y estabilidad”, apuntó.

El presidente del Consejo Europeo se mostró convencido de que este acuerdo ayudará a ambos bloques a navegar un entorno geopolítico cada vez más turbulento y a hacerlo sin renunciar a sus valores.

Sostuvo que el acuerdo con el Mercosur es un auténtico hito dentro de la decidida apuesta de la Unión Europea para apuntalar la seguridad económica mediante la apertura de mercados, la diversificación de las cadenas de suministro y la reducción de dependencias excesivas.

“Europeos y latinoamericanos sabemos perfectamente que la alternativa a un orden internacional basado en normas es un mundo más caótico y violento, regido por la ley del más fuerte. Eso es exactamente lo contrario de lo que defienden la Unión Europea, América Latina y el Mercosur”. alegó

Resaltó que este acuerdo refleja esa visión compartida del mundo y abre el camino hacia una mayor prosperidad compartida. “Pongámoslo en marcha cuanto antes, con agilidad y con todas las garantías, para que nuestros ciudadanos y empresas puedan beneficiarse de él lo más rápidamente posible”, puntualizó.

Abrir mercados y no cerrarlos, destacó

En conferencia de prensa, Costa fue consultado sobre los recientes anuncios de Donald Trump respecto a la aplicación de aranceles a algunos países del bloque europeo. Señaló que, más allá de esas medidas, se está conformando uno de los bloques económicos más importantes del mundo (Mercosur-UE) y que el objetivo es enviar un mensaje claro a la comunidad internacional.

Sostuvo que es fundamental defender siempre el derecho internacional, en cualquier lugar donde sea vulnerado.

“Si Rusia invade Ucrania, debemos respaldarnos para defender la integridad territorial, la soberanía y el derecho internacional en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, también debemos alzar la voz para defenderlos”, afirmó.

Añadió que, para alcanzar la prosperidad, es necesario abrir los mercados y no cerrarlos, promoviendo la integración económica en lugar de aumentar los aranceles. Indicó, además, que la Unión Europea será “siempre muy firme en la defensa del derecho internacional”, comenzando por el territorio de los Estados miembros del bloque”.

“Comercio justo frente a aranceles”

A su turno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la creación de la mayor zona de libre comercio, un acuerdo que involucra a 700 millones de ciudadanos y representa cerca del 2% del PIB global. Según indicó, este entendimiento envía una “potente señal al mundo” y refleja una elección clara y deliberada.

“Optamos por el comercio justo frente a los aranceles, por una asociación productiva a largo plazo y, sobre todo, que nuestra intención es ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestros pueblos y empresas”, sostuvo.

La alta autoridad subrayó los claros beneficios económicos del acuerdo. Europa ya es el segundo mayor socio comercial del Mercosur y el mayor inversor extranjero en la región.

“Con la eliminación de aranceles y otros obstáculos al comercio, así como la apertura de la contratación pública, se espera un aumento significativo del flujo de inversión y comercio, lo que beneficiará a empresas de ambos bloques, incluyendo las 30.000 pequeñas y medianas empresas europeas que ya exportan a Mercosur”, apuntó.

El acuerdo también refuerza, según añadió Von der Leyen, los objetivos de protección del medio ambiente y acción climática de ambas regiones.

Explicó que contiene un capítulo sólido sobre comercio y desarrollo sostenible, mediante el cual Europa y Mercosur se comprometen a apoyarse mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática y a fomentar prácticas responsables en sus economías.

Relevancia geopolítica

Por otra parte, Von der Leyen resaltó la relevancia geopolítica del acuerdo, al establecer una plataforma de cooperación en asuntos globales, desde la protección del medio ambiente hasta la reforma de instituciones internacionales.

“Esto permite fortalecer el diálogo y la acción conjunta entre Europa y Mercosur, asegurando que ambas regiones puedan prosperar de manera sostenible y coordinada”, acotó.

Añadió que esta firma, esperada desde hace más de dos décadas, es considerada un paso histórico para consolidar las relaciones comerciales, promover inversiones y avanzar hacia un desarrollo económico y sostenible en ambas regiones.

“Este acuerdo abre puertas y nos empuja a trabajar juntos y a dar una respuesta al Mercosur de todo lo que podría significar estos intercambios económicos”, reiteró.