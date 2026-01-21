Pedro Halley se lanza a la concejalía de Asunción por Colorado Añetete

El movimiento Colorado Añetete presentó hoy a Pedro Halley, exgerente de Prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), como uno de sus candidatos a concejal de Asunción.

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a postularse bajo este movimiento interno del Partido Colorado, Halley afirmó que se siente plenamente identificado con su línea ideológica.

“Hay una identidad ideológica absoluta con Añetete, con la pureza del Partido Colorado. Creo que Añetete refleja la identidad original pura del Partido Colorado. Estoy totalmente en contra de la desvirtuación del partido que se ha producido en otros movimientos”, mencionó.

Otro de los factores que, según explicó, lo motivaron a integrar la lista de Añetete es la necesidad de una articulación administrativa entre la Junta Municipal y la Intendencia de Asunción. En ese contexto, señaló que considera viable un trabajo coordinado con el precandidato a intendente por el movimiento, Daniel Centurión.

Gestión como gerente del IPS

Aunque aclaró que no corresponde hacer una comparación directa entre la administración dentro del IPS y de la Municipalidad de Asunción, sostuvo que ambos ámbitos comparten un desafío central, que es evitar el uso indebido de los recursos públicos.

En ese sentido, destacó que durante su gestión como gerente de Prestaciones del IPS no se registraron irregularidades, incluso en el complejo escenario de la pandemia.

Halley indicó además que, en caso de llegar a la Junta Municipal, uno de sus principales frentes de acción será la crisis de la Caja de Jubilados Municipales. Añadió que en esta cuestión tiene experiencia previa como presidente de la Unión de Jubilados del Paraguay (UJP).

Cuestiona candidaturas mediáticas

Ante el contexto de desconfianza hacia el Partido Colorado, por la pésima gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), sostuvo que el apoyo ciudadano puede recuperarse mediante candidaturas con trayectoria en la gestión de asuntos sociales y no a través de figuras mediáticas.

Aludió al artista Elías Mosqueira, conocido como “El Princi de la Chacarita”, quien anunció su intención de incursionar en la política para llegar a la Junta Municipal de Asunción, con eventual respaldo de Honor Colorado (HC).

Centurión destaca incorporación de Halley

Por su parte, Daniel Centurión resaltó la incorporación de Halley a la lista de candidatos a concejal.

“Hoy empezamos a construir juntos un sueño que es rescatar a Asunción desde una visión y perspectiva de servicio. La candidatura de Halley prestigia nuestra lista porque le antecede su lucha, profesionalismo e integridad”, dijo.