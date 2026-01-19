“El Princi” busca ser concejal de Asunción con Honor Colorado

“El Princi” de la Chacarita -el barrio Ricardo Brugada- aseguró que será un candidato en las elecciones municipales con su intención de llegar a la Junta Municipal de Asunción.

Al respecto, mencionó que ya le dijo “a su gente” que va a ser concejal de la capital, luego de que “el chisme ya está por todo el barrio”.

“Sí, voy a ser concejal y quiero ver si ustedes realmente me quieren. Yo siempre estoy para el mundo; yo ahora les voy a hinchar las bolas como ustedes, que no tenés para el pañal, no tenés para la pollada, no tenés para la pancheada... yo ahora voy a ser el pesado y vamos a ver si se la bancan”, detalló.

También mencionó a la 1020AM que tiene un “carácter muy fuerte”, sin embargo, si es que forma parte de Honor Colorado (HC), dijo que seguiría la línea del oficialismo en el momento de la votación. “Después todos se venden por esa miseria de plata y luego pasan plagueándose por cinco años”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asunción: baches generan caos en ingreso y salida del microcentro

“El princi”, cercano a HC

En septiembre del año pasado, el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, había recibido a Mosqueira en la ANR y en la ocasión el artista había planteado un proyecto para una guardería en la Chacarita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En marzo del 2024, “El Princi” también formó parte de la palada inicial de un proyecto en la Chacarita Alta y, en la ocasión, compartió con el presidente de la República, Santiago Peña.

Lea más: Video: Santi Peña y “El Princi de la Cha” dan palada inicial a construcción de viviendas en la Chacarita