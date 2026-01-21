Tío abuelo de José Duarte fue desaparecido por la dictadura stronista

”Tu tío abuelo, Juan José Penayo, fue secuestrado por el régimen que vos reivindicas. Fue en enero de 1977 y desde entonces está desaparecido”, manifestó Barreto desde sus redes sociales.

Barreto hizo esta publicación después de que el hijo de Nicanor Duarte Frutos y María Gloria Penayo Solaeche de Duarte, actual presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), reivindicara la dictadura stronista.

Lea más: Presidente de la Aneaes reivindica la dictadura de Stroessner

Barreto también recordó que años antes en 1964, Juan José Penayo estaba haciendo una huelga de hambre y un familiar fue a ver al Dr. Luis María Argaña para que interpusiera un habeas corpus en favor del huelguista. “Argaña no sólo se negó a prestar ayuda, sino que pasó a denunciar las maniobras del “comunismo internacional”.

“Pasó el tiempo, ya hacía muchos años que Juan José Penayo estaba desaparecido, hasta que un día de marzo de 1999, el Dr. Luis María Argaña, por extraña ironía, muere asesinado frente mismo a la casa que fuera de Juan José Penayo”, subrayó el investigador.

Penacho es uno de los trece paraguayos desaparecidos a través de la Operación Cóndor tenidos en cuenta en el juicio Plan Cóndor de Argentina de 2016.

Estos son Néstor Rodas, Epifanio Méndez Fleitas, Juan Alberto Filártiga Martínez, Florencio Benítez, Óscar Eladio Ledesma Medina, Emilio Roa Espinoza, Antonio Maidana, Jorge Federico Tatter Morínigo, Juan José Penayo Ferreyra, Cástulo Vera Báez, Esther Ballestrino de Careaga, Fausto Augusto Carrillo Rodríguez y Agustín Goiburú Giménez.

En la web del Ministerio Público de la Argentina, se destaca que en el sonado juicio de 2016 se probó que el andamiaje de coordinación de la “Operación Cóndor” permitió que Juan José Penayo, luego de haber sido secuestrado en la provincia argentina de Misiones, fue trasladado clandestinamente hacia Paraguay.

Afirman además que desde el 28 de enero de 1977, fue alojado como prisionero en el Departamento de Investigaciones de Asunción, más precisamente en el sector llamado “Redondo”. “Allí fueron vistos por última vez con muestras visibles de haber sido salvajemente torturados. Si bien existieron diversas versiones acerca de cuál fue su destino, no hay certeza acerca de lo que les pasó y hasta el día de hoy, permanecen desaparecidos”, señala la web mpf.gob.ar.