20 de enero de 2026 - 18:24

Presidente de la Aneaes reivindica la dictadura de Stroessner

Dictador Alfredo Stroessner, quien introdujo cambios en los escudos patrios.
El presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, hijo del expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, reivindicó la figura del dictador Alfredo Stroessner en una entrevista brindada a un medio de comunicación local. “Para mí fue un presidente constitucional”, afirmó.

Por ABC Color

José Duarte Penayo, actual presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), reivindicó esta tarde la figura del dictador Alfredo Stroessner, durante una entrevista a un medio local. Duarte Penayo es hijo del expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos.

La entidad a su cargo es la responsable de evaluar y acreditar carreras, instituciones y universidades, que garanticen la calidad de la educación superior en el Paraguay.

“Mató menos que los gobiernos liberales, que fue la mayor sangría del Paraguay. Frente a este período oscuro, la dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte” (sic), afirmó en entrevista con Radio La Unión 800 AM.

Cuando le consultaron a Duarte Penayo, si Stroessner fue un dictador, afirmó tajante: “no, para mí fue un presidente constitucional”.

José Duarte Penayo
José Duarte Penayo, presidente de la Aneaes.

Más declaraciones

Duarte se refirió a Stroessner como un “presidente que ha modernizado el Paraguay en muchos aspectos, ha dado el primer código laboral a los trabajadores, ha construido dos represas (hidroeléctricas) sin las cuales hoy no nos imaginaríamos al país”.

El titular de la Aneaes también minimizó las violaciones a los derechos humanos ejercidas por el dictador, quien según afirman víctimas y familiares de la dictadura, como Rogelio Goiburú, titular de la Dirección Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, “era un pedófilo”.

Homenaje a las víctimas y desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
“Ha cerrado, en el tramo final sobre todo, el juego político con violaciones de los derechos humanos y persecuciones que, en nuestro contexto no son admisibles. No es una referencia para el futuro, pero forma parte de la historia grande del Paraguay”, afirmó sobre el punto.

El próximo 3 de febrero se cumplen 37 años de la caída de una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, la de Stroessner, quien fue derrocado en 1989.