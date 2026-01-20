Presidente de la Aneaes reivindica la dictadura de Stroessner

José Duarte Penayo, actual presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), reivindicó esta tarde la figura del dictador Alfredo Stroessner, durante una entrevista a un medio local. Duarte Penayo es hijo del expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos.

La entidad a su cargo es la responsable de evaluar y acreditar carreras, instituciones y universidades, que garanticen la calidad de la educación superior en el Paraguay.

“Mató menos que los gobiernos liberales, que fue la mayor sangría del Paraguay. Frente a este período oscuro, la dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte” (sic), afirmó en entrevista con Radio La Unión 800 AM.

Cuando le consultaron a Duarte Penayo, si Stroessner fue un dictador, afirmó tajante: “no, para mí fue un presidente constitucional”.

Más declaraciones

Duarte se refirió a Stroessner como un “presidente que ha modernizado el Paraguay en muchos aspectos, ha dado el primer código laboral a los trabajadores, ha construido dos represas (hidroeléctricas) sin las cuales hoy no nos imaginaríamos al país”.

El titular de la Aneaes también minimizó las violaciones a los derechos humanos ejercidas por el dictador, quien según afirman víctimas y familiares de la dictadura, como Rogelio Goiburú, titular de la Dirección Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, “era un pedófilo”.

“Ha cerrado, en el tramo final sobre todo, el juego político con violaciones de los derechos humanos y persecuciones que, en nuestro contexto no son admisibles. No es una referencia para el futuro, pero forma parte de la historia grande del Paraguay”, afirmó sobre el punto.

El próximo 3 de febrero se cumplen 37 años de la caída de una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, la de Stroessner, quien fue derrocado en 1989.