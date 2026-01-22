Blanca Ovelar cuestiona a José Duarte y afirma que el Partido Colorado aún no pidió perdón por los abusos de la dictadura

La senadora Blanca Ovelar (ANR, Añetete) dijo a ABC Color que, más allá de cualquier interpretación, “todo atisbo de defensa o relativización de lo que significó la dictadura stronista es lamentable”, marcando una clara postura crítica frente a expresiones que —según afirmó— banalizan uno de los períodos más oscuros de la historia paraguaya.

La legisladora recordó que Alfredo Stroessner utilizó al Partido Colorado y a sus símbolos para sostener un régimen autoritario, responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

“Fue una dictadura oprobiosa que recortó libertades, persiguió, torturó y asesinó a sus adversarios políticos, y marcó con sangre nuestra historia”, expresó Ovelar, subrayando la gravedad de los crímenes cometidos durante más de tres décadas de régimen autoritario.

Reclama falta de pedido de perdón institucional

Uno de los puntos más contundentes de la posición de la senadora es su reclamo al Partido Colorado, al que perteneció históricamente el stronismo.

Según Ovelar, el partido aún no ha pedido perdón institucionalmente al pueblo paraguayo por los abusos cometidos durante la dictadura, incluyendo torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

“El Partido Colorado todavía no pidió perdón por los abusos contra los derechos humanos, por los muertos y los desaparecidos de esa oscura época de nuestra historia”, afirmó.

Las declaraciones de Blanca Ovelar cobran especial relevancia política, considerando su pasado como ministra de Educación, su trayectoria académica y su rol como excandidata presidencial del sector liderado por Nicanor Duarte Frutos, padre del actual titular de la ANEAES.

El pronunciamiento de Ovelar se suma a una creciente polémica política y social sobre la memoria histórica, el rol de las instituciones públicas y la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos estratégicos, especialmente en el ámbito educativo.

Para la senadora, defender la democracia implica reconocer sin ambigüedades los crímenes del pasado, sin relativizaciones ni justificaciones.