Por declaraciones “desatinadas”, PLRA pide apartar a José Duarte de la presidencia del ANEAS

Según el pronunciamiento oficial, el titular de la ANEAES José Fernando Duarte Penayo incurrió en expresiones “desatinadas” que, además de generar indignación política, ponen en duda la idoneidad ética e intelectual de quien tiene la responsabilidad de velar por la calidad académica de la educación superior.

En el documento firmado por el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, la nucleación liberal rechaza categóricamente la comparación realizada por Duarte Penayo entre la dictadura stronista y los gobiernos liberales, a los que califica como “los más honestos, capaces y austeros”, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

El comunicado sostiene que las expresiones del titular de la ANEAES “constituyen una falacia histórica y una ofensa a la memoria democrática del país”, señala el texto.

El PLRA también lamenta que una persona con alta formación académica no haya superado lo que denomina una ‘prosapia stronista heredada’, haciendo referencia al pasado familiar de Duarte Penayo y vinculándolo a prácticas represivas durante la dictadura.

Para el partido, estas posturas resultan incompatibles con los valores democráticos que deben regir una institución clave del sistema educativo nacional.

Exigen la separación de José Duarte del cargo

Uno de los puntos más contundentes del comunicado es la exigencia de la separación de José Duarte Penayo de la presidencia de la ANEAES, argumentando que sus declaraciones representan “una podredumbre del siglo XXI” y una reivindicación de un régimen que persiguió, reprimió y violentó derechos fundamentales.

“El partido considera inadmisible que un funcionario público de alto rango justifique o relativice un periodo oscuro de la historia paraguaya”, afirma el documento.

Finalmente, el PLRA insta a todos los sectores políticos y a la ciudadanía a no guardar silencio frente a este tipo de expresiones, que —según advierte— amenazan los avances democráticos y buscan reinstalar discursos autoritarios en el debate público.

El comunicado concluye con un llamado a “defender la democracia frente a sectores nostálgicos que intentan retroceder en derechos y libertades”.