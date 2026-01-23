Política
Ante escalada de feminicidios, insistirán con Juzgados Especializados

La senadora Lilian Samaniego (d) se reunió hoy con representantes de la Corte y de cooperación extranjera.
Ante cifras cada vez más alarmantes de feminicidios, con un promedio de más de 50 mujeres asesinadas por año desde 2020, varios huérfanos y miles de denuncias de violencia, la senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) afirmó que apenas se retomen las actividades legislativas tras el receso parlamentario, volverá a presentar el proyecto de creación de juzgados especializados para casos de violencia contra la mujer, desechado el año pasado.

“Recordarán que el año pasado fue vetada la creación de Tribunales y Juzgados especializados en materia de violencia contra la mujeres. (...) Vamos a volver a presentar este proyecto de ley este año 2026”, pero pidiendo apoyo a la Corte para evitar que vuelva a ser tirado al tacho, dijo Samaniego.

“Desde 2020, hay 258 mujeres asesinadas, 37 feminicidios en 2025, 55 tentativas en solo un año, 69 niñas y niños huérfanos dejó el 2025 y escuchen esto: 37.825 denuncias de violencia familiar el año pasado y esto lo más grave, 104 denuncias por día”, remarcó la senadora, en base a datos aportados por la Secretaría de género de la Corte, a cargo de Silvia López, con quien hoy se reunió Samaniego.

“Vamos a tener un borrador (en marzo) que va a ser presentado a las comisiones, pero vamos a hacerlo del revés, vamos a pedir a la Corte Suprema (...), que nos de su parecer sobre la necesidad de esta herramienta para que puedan tener los necesario”, dijo.

López se comprometió a respaldar la iniciativa, que Samaniego lamentó fue rechazada previamente, pesa a reunir más de 6 años de trabajo de 17 instituciones y que hubiese servido no solo para salvar la vida de las víctimas, sino para contener a los agresores.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.