Ante escalada de feminicidios, insistirán con Juzgados Especializados

“Recordarán que el año pasado fue vetada la creación de Tribunales y Juzgados especializados en materia de violencia contra la mujeres. (...) Vamos a volver a presentar este proyecto de ley este año 2026”, pero pidiendo apoyo a la Corte para evitar que vuelva a ser tirado al tacho, dijo Samaniego.

“Desde 2020, hay 258 mujeres asesinadas, 37 feminicidios en 2025, 55 tentativas en solo un año, 69 niñas y niños huérfanos dejó el 2025 y escuchen esto: 37.825 denuncias de violencia familiar el año pasado y esto lo más grave, 104 denuncias por día”, remarcó la senadora, en base a datos aportados por la Secretaría de género de la Corte, a cargo de Silvia López, con quien hoy se reunió Samaniego.

“Vamos a tener un borrador (en marzo) que va a ser presentado a las comisiones, pero vamos a hacerlo del revés, vamos a pedir a la Corte Suprema (...), que nos de su parecer sobre la necesidad de esta herramienta para que puedan tener los necesario”, dijo.

López se comprometió a respaldar la iniciativa, que Samaniego lamentó fue rechazada previamente, pesa a reunir más de 6 años de trabajo de 17 instituciones y que hubiese servido no solo para salvar la vida de las víctimas, sino para contener a los agresores.

