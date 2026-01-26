Luis Aguilar busca rekutu en San Bernardino y Clan González volver en Tobatí

Dicho distrito es sumamente apetecible por ser un distrito veraniego y su intenso desarrollo inmobiliario. Además en el mismo existe un conflicto por la explotación de locales nocturnos y el presidente Santiago Peña levantó una mansión en dicha ciudad.

Aguilar es aspirante del movimiento Nuevo Liberalismo, que lidera el gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

Según Felitas, Aguilar en su gestión “le dio otra cara a la emblemática ciudad veraniega de Cordillera”. Agregó que el político “asume de nuevo el compromiso de unir a la ciudadanía y recuperar la administración municipal. El PLRA una vez más vuelve a ser protagonista, en todos los distritos, demostrando que está a la altura de los grandes desafíos que tiene nuestro querido Paraguay”, señaló.

Clan González listo en Tobati

El Clan González, integrado por políticos liberales de Tobatí, se alista para intentar recuperar la intendencia del citado distrito de Cordillera.

El PLRA anunció que la precandidata de consenso es la concejala Noemí González, hermana del ex intentendete Dan González (2021-2023) e hija de Anuncio González, aspirante a jefe municipal en las elecciones complementarias del 2023 y quien fuera derrotado por Luis Osmar Ferreira (ANR).

El titular del PLRA, Hugo Fleitas, ex gobernador de Cordillera, dijo que buscan que Noemí represente a la alianza y replicar el éxito electoral del año 2021 cuando en Cordillera se ganaba en 15 de los 20 distritos.

Noemi fue incluso jefa municipal interina cuando su hermano Dan González renunció para ser candidato a gobernador de Cordillera y fue derrotado por Denis Lichi (ANR) en las elecciones generales de abril de 2023.

“La unidad de las fuerzas de la oposición es fundamental para este proceso y es responsabilidad de todos los sectores para la alternancia en el 2028, aseveró el presidente del PLRA Fleitas.