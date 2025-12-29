Video: intendente y concejales de San Bernardino violan ordenanza al no permitir que operen discotecas

El presidente de la Junta Municipal, Ramón Silvestre Paiva (ANR), convocó a sesión extraordinaria para la mañana de este lunes para tratar como único punto el dictamen de la Comisión de Legislación, que analizó la resolución Nº 830/25, que amplía el artículo 1 de la Ordenanza Nº 24/24 y sus modificaciones, en las que se establece el uso de suelo en San Bernardino y que tiene en jaque a los hoteleros y comerciantes locales. Sin embargo, no hubo quórum por ausencia de ediles leales al intendente Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista).

El intendente, con apoyo de un grupo de concejales, se niega a firmar los contratos de alquiler con los bares y discotecas que operan en el Anfiteatro José Asunción Flores, pese a que una ordenanza vigente autoriza su funcionamiento hasta las 5:00 en la temporada alta.

El pasado sábado 27 de diciembre se dio a conocer el veto parcial que busca regular la actividad nocturna en la ciudad, decisión que volvió a generar incertidumbre en San Bernardino. El objetivo de la convocatoria era analizar el alcance de la nueva medida y buscar una salida consensuada para evitar perjudicar la economía de la ciudad en la temporada veraniega que ya está en marcha.

La Cámara de Comercio de San Bernardino viene expresando preocupación por la postura arbitraria asumida por las autoridades de la ciudad veraniega, ya que perjudica a todos los sectores económicos de la localidad en pleno inicio de las actividades de verano.

Los ediles que no se presentaron para la sesión de este lunes son Jazmín Sosa (ANR), Óscar Valdez (ANR), Derlis Gómez (ANR), Tito Amarilla (PLRA), Álvaro Arias (ANR) y Gladys Alonso (PLRA).

Intendente interpelado por defender intereses de “los patrones”

Mientras esto sucedía, un ciudadano filmó al intendente mientras realizaba recorridas de control en la zona del anfiteatro. Le abordó y le interpeló sobre la situación presentada con los propietarios de discotecas y bares, a quienes se les niega habilitar sus locales.

“Venís a revisar si se vendió algún lote de los patrones”, le dijo el ciudadano. Ruiz Díaz respondió: “Noooo, yo no soy esa clase”.

“¿Vas a firmar los contratos de alquiler?”, le replica. El intendente contesta: “Nooo, eso ya dije que no”.

“¿Por qué, si tenés una ordenanza que te permite?”, continuó el ciudadano. El administrador municipal no respondió, sino que se limitó a hacer un gesto vulgar, a arrancar y acelerar la motocicleta para huir de la interpelación, mostrando desprecio por la normativa y la participación ciudadana, y dejando en evidencia la falta de transparencia en su gestión.

Desde el inicio del conflicto con los propietarios de bares y discotecas se viene denunciando que el intendente defiende intereses de empresarios cercanos al Gobierno de Santiago Peña. Desde la Presidente de la República negaron esta versión, pero la duda persiste.

Veto parcial

La presidenta de la Cámara de Comercio de San Bernardino, Marilin Caballero, explicó que mediante la Ordenanza N° 66/2025, sancionada el 1 de diciembre, los concejales habían aprobado una disposición que permite de manera temporal el funcionamiento de las discotecas en el predio del anfiteatro hasta febrero de 2026. Pero el intendente municipal vetó parcialmente el párrafo que otorga dicho permiso y permite que los empresarios habiliten sus locales en la denominada “zona mixta”, en la compañía Pirayu’i.

Caballero lamentó la situación, ya que esto hizo que varias marcas que apostaban por la ciudad se retiren. Señaló que, después de más de 12 años, las discotecas no podrán operar dentro del anfiteatro, que es considerado un espacio clave para la vida nocturna, cultural y turística de la localidad en la temporada alta.

Desde el sector comercial advirtieron quela imposibilidad de sesionar de la Junta Municipal retrasa soluciones urgentes para la reactivación económica local, especialmente en una ciudad cuyo sostenimiento depende en gran medida del turismo y el entretenimiento.

Se había pactado continuar

En 2023, la Municipalidad de San Bernardino había pactado que los locales nocturnos operarían dos años más en el anfiteatro antes de trasladarse a una zona mixta en la compañía Pirayu’i. La Ordenanza Municipal Nº 55/2025, plenamente vigente, habilita su funcionamiento hasta las 05:00 durante esta temporada en el lugar habitual.

El único requisito pendiente es la firma de contratos con las empresas, que el intendente se niega a cumplir, y con ello obstaculiza el inicio de las actividades.

Impacto económico y falta de transparencia

Con su postura arbitraria, apoyada por un grupo de concejales serviles, Ruiz Díaz pone en riesgo la apertura de discotecas y bares, uno de los principales motores económicos de la ciudad durante el verano.

Intentamos comunicarnos con el intendente Emigdio Ruiz Díaz, pero una vez más no respondió. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.

Antecedente del conflicto

La nota N° 850/2025 de la Junta Municipal, del 27 de marzo de 2025, firmada por el presidente y el secretario del órgano deliberativo, Óscar René Valdez (ANR) y Juan Carlos Benítez, respectivamente, señala que se remite a la Intendencia la Ordenanza N° 55/2025. Tiene sello de Mesa de Entrada en la citada fecha. La normativa establece la extensión por un año más de los efectos del artículo 9 de la Ordenanza N° 36/2023.

Menciona claramente que, mediante la Ordenanza N° 22/2025, “se extiende por el período de un año los efectos del artículo 9° de la Ordenanza N° 36/2023, por la que se establecen condiciones especiales y temporales para el funcionamiento de locales nocturnos en el predio del anfiteatro José Asunción Flores hasta febrero del año 2025”.

Es decir, habilita el funcionamiento de locales nocturnos en el anfiteatro hasta febrero de 2026.

La nota agrega que se adjuntan dos copias de la referida ordenanza para su promulgación y publicación correspondiente por la Intendencia Municipal, conforme con las disposiciones de los artículos 41 y 44 de la Ley Orgánica Municipal.

El concejal Wilfrido Villanueva (ANR) confirmó que la Junta Municipal cumplió todos los pasos legales y que el intendente dejó vencer los plazos para el veto, con lo que la ordenanza se encuentra plenamente vigente.

