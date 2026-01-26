Vuelven a postergar sesión sobre “Mafia de los Pagarés”

Esta es la segunda ocasión en la que postergar el tema de la “Mafia de los pagarés”, ya que figuraba como primer punto del orden del día de la sesión del pasado 14 de enero, sin embargo, priorizaron el debate -con presencia del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos- de la reforma de la Caja Fiscal.

Lea más: Comisión Permanente vuelve a postergar el debate sobre el caso Mafia de los pagarés

En dicha ocasión, habían convocado y se presentó el presidente de la Comisión Especial de investigación sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”, Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) sin embargo, para no hacer esperar a Fernández Valdovinos, acordaron reagendar el tema.

En esta ocasión, Filizzola se encuentra fuera del país, por lo que solicitó pasar para la otra semana la convocatoria, atendiendo que está invitado para exponer los resultados de la labor en la comisión que trabajó muy de cerca con las miles de víctimas de este presunto esquema criminal que tendría la complicidad incluso de funcionarios estatales.

El objetivo de la reunión además es convocar eventualmente a ministros de la Corte Suprema de Justicia para debatir sobre proyectos de ley nuevos y la aplicaciones normas recientemente promulgadas para tomar medidas contra esta llamada “Mafia de los pagarés” que tiene aproximadamente unas 17.000 víctimas.

Mientras tanto, la asociación de víctimas mantienen lo que llaman la “expedición en búsqueda de la justicia perdida”, insistiendo a las autoridades soluciones definitivas y el juicio político contra todos los ministros de Corte.

La “Mafia de los pagarés” es un esquema integrado por casas de crédito o venta de productos, que generaban pagarés con los cuales, incluso habiendo sido cancelados, era utilizados una y otra vez para descontar compulsivamente a las víctimas. Todo ello mediante la complicidad de jueces, actuarios judiciales y ujieres.