Comisión Permanente vuelve a postergar el debate sobre el caso Mafia de los pagarés

En sesión extraordinaria, la Comisión Permanente del Congreso debía realizar este miércoles el debate sobre la situación del caso conocido como Mafia de los pagarés, pero la volvieron a postergar.

Representantes de las víctimas de la Mafia de los pagarés se presentaron frente al Congreso, lamentando esta nueva postergación y exigiendo que se aplique la Ley de embargos.

“Anoche nos enteramos de que no se iba a tratar nuestro tema, el que habíamos solicitado y que primeramente se había pasado para una sesión extraordinaria, que sería hoy”, expresó Teresa Pane, de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés.

Luego comentó que tienen información de que los jueces no están tratando el tema de la ley que pide el levantamiento de los embargos cuyo expediente no se encuentra. “Según ellos, están esperando un protocolo de la Corte, siendo que ellos no pueden intervenir en las decisiones de los jueces”.

“Acá, lo que se visualiza es que ellos siguen apoyando a la Mafia de los pagarés. Entonces, solicitamos a la Comisión Permanente que trate el tema del juicio político a los Ministros de la Corte. Acá hay mucha protección para las empresas, los jueces, los ujieres, pero nada para las víctimas”, remarcó

En otro momento, Teresa Pane sostuvo que cada día aumentan los embargos y que varios afectados siguen con muchos problemas. “Hay gente que no cobra absolutamente nada y tenemos nuevos casos. Por eso esperanzados estábamos con esta ley y ahora vuelven a dilatar”.

Suman las denuncias de descuentos

Juan Esteban Giménez es un docente de Caaguazú que denunció que tiene trece descuentos de más de un millón de guaraníes por parte de Ángeles Ortiz, siendo este uno de los nuevos casos que se suman a la larga lista de víctimas de la Mafia de los pagarés.

“Yo no tengo ni idea de por qué me están descontando. No conozco esa empresa, apareció nomás ya en mi extracto. Van trece cuotas que me descontaron y faltan diez todavía. Ahora los compañeros me están asesorando para hacer la denuncia correspondiente", señaló el afectado.

Para finalizar, sostuvo que con esta empresa no firmó ningún pagaré y con lo que le sobra de lo que le descuentan tiene que hacer malabares para poder sobrevivir.